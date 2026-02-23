Ica: huaico deja 15 km. de vehículos varados en la Panamericana Sur

El kilómetro 337 de la Panamericana Sur fue afectado en los últimos días por la caída de varios huaicos | Fuente: RPP

Hasta 15 kilómetros de vehículos varados se observan en la Panamericana Sur, en sentido de norte a sur; es decir, desde Lima con dirección a Cusco, Arequipa, Tacna y Puno.

El equipo de RPP ha intentado llegar hasta el kilómetro 337, en el distrito iqueño de Ocucaje, pero, debido a la gran cantidad de unidades, es imposible avanzar.

En este tramo de la Panamericana Sur se encuentran varados varios vehículos que transportan combustible. Los conductores señalan que algunos permanecen detenidos entre tres y cuatro días.

Por tal motivo, esperan que el tramo afectado de la vía nacional sea habilitado pronto para continuar su viaje y retornar a sus regiones de origen sin contratiempos.

Km. 37 de la Panamericana Sur fue afectado por la caída del huaico

Cabe recordar que el kilómetro 337 de la Panamericana Sur fue afectado en los últimos días por la caída de varios huaicos, que dañaron la capa asfáltica.

En tanto, Provías viene realizando trabajos de recuperación en este sector de la vía, por lo que se ha habilitado un carril con pase restringido: 20 minutos en sentido norte-sur y 20 minutos en sentido sur-norte.