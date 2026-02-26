Satipo: alcalde de Coviriali fue atacado a balazos y su estado es crítico

La autoridad edil recibió dos impactos de bala cuando se dirigía a la Municipalidad y permanece con pronóstico reservado en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki.

El burgomaestre fue trasladado al Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki tras el ataque. | Fuente: RPP / Municipalidad de Río Tambo

El alcalde del distrito de Coviriali (Satipo), Iroshi Ureta Campos, permanece en estado crítico tras ser atacado a balazos cuando se dirigía a la sede municipal, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras el ataque, el burgomaestre fue trasladado al Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki. De acuerdo con el director del centro de salud, David Zárate Soto, Ureta Campos recibió dos impactos de bala y su pronóstico es reservado.

“[Ha recibido] dos impactos de bala en la parrilla costal derecha, en un solo lugar, y la salida, son dos salidas en el tórax”, señaló.

Alcalde será trasladado a la capital

Asimismo, el director del nosocomio indicó que vienen gestionando el trasladado del burgomaestre a Lima en las próximas horas por vía aérea para recibir atención médica.

“[¿Sí o sí necesita que el paciente sea trasladado vía aérea?] Sí, porque como ustedes conocen, estamos en unas temporadas muy trágicas. El clima está yendo en contra de nosotros y, para variar, sí o sí tiene que salir con vuelo”, manifestó.

En esa misma línea, el funcionario de salud señaló que la necesidad de trasladado responde a la falta de equipamiento del hospital y la implementación de especialidades de alta complejidad. Debido a ello, se espera la coordinación de un vuelo humanitario para el mediodía de este jueves.

Por su parte, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer este hecho. Ello debido a que aún no se confirma si se trata de un asalto o de un ataque vinculado con actos de sicariato.