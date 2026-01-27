Últimas Noticias
Junín: delincuentes roban a plena luz del día al menos S/ 60 mil a hombre que minutos antes realizó retiro de banco

por Wendy Milla Loo

La víctima fue abordada por cuatro sujetos armados, que se transportaban a bordo de motocicletas, según los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

Junín
Las grabaciones del asalto fueron entregadas a la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.
Las grabaciones del asalto fueron entregadas a la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

Un violento asalto quedó registrado por cámaras de seguridad en el centro poblado de Sangani, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, en la región Junín.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del último lunes, 26 de enero, en el asentamiento de viviendas Miraflores, en las inmediaciones de un grifo. Los delincuentes armados se llevaron al menos S/ 60 000, según el informe policial.

De acuerdo con los registros de las cámaras de videovigilancia, la víctima, quien minutos antes realizó el retiro del dinero de una entidad bancaria, fue seguida por los presuntos asaltantes hasta el sector de Sangani.

Posteriormente, cuatro hombres armados y a bordo de motocicletas, le cerraron el paso para arrebatarle el dinero. Tras ello, los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

PNP inició diligencias

Toda la secuencia quedó captada por las cámaras de seguridad de la zona, cuyas grabaciones ya fueron entregadas a la Policía Nacional para el inicio de las diligencias correspondientes.  

Asimismo, los vecinos del sector han solicitado mayor presencia policial y patrullaje en la zona ante el incremento de los hechos delictivos en la zona, especialmente durante el día, según indicaron a RPP.

Junín Sangani Perené Inseguridad ciudadana Robo Asalto

