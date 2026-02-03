Zósimo Cárdenas advierte falta de interés del Gobierno para avanzar en las obras de la Nueva Carretera Central

Zósimo Cárdenas estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, denunció una presunta falta de voluntad política del Ejecutivo para avanzar en las obras de la Nueva Carretera Central.

En Ampliación de Noticias, señaló que, de los 300 millones de soles proyectados inicialmente para este año, el presupuesto se ha reducido inexplicablemente a solo 109 millones, poniendo en peligro -dijo- el inicio de los tramos clave: Túnel de Pariachi y Circunvalación de Yauli.

“Desde nuestra posición es que en el proyecto de ley del Presupuesto 2026 ya había más de 300 millones (de soles proyectados). Pero, sin embargo, ahora tenemos solamente 109 millones”, manifestó.

“¿En qué parte se modificó? ¿Cómo se modificó? ¿Cómo apareció ese presupuesto? Eso fue nuestra sorpresa para nosotros y es por eso que nosotros dijimos, ‘Ministra, parece que no hay voluntad del Gobierno de turno’. Nos ha pedido hasta el día 16 de febrero para que puedan presentar la demanda adicional de este presupuesto a los ajustes que están poniendo”, añadió.

La autoridad regional advirtió que, pese a ser una vía vital que registra más de 300 muertes al año y soporta un flujo de 9 200 vehículos diarios, el proyecto enfrenta un estancamiento que afecta la competitividad de la macrorregión centro.

Cárdenas señaló que el proyecto arrastra un desfase de más de 450 días. Según el gobernador, los constantes cambios de ministros y funcionarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas han “dinamitado” la continuidad del cronograma.



El gobernador no descartó que existan intereses para favorecer trazos alternativos o influencias de empresas externas, que buscan modificar el contrato de Gobierno a Gobierno.

“Parece que no hay voluntad del Gobierno de turno. Esta carretera tiene 90 años y ya no es apta para vehículos modernos; no es competitiva y cobra vidas”, sentenció.

Seguridad en Junín

Por otro lado, Zósimo Cárdenas destacó que en Junín se ha logrado controlar relativamente la delincuencia menor, mediante la entrega de 125 patrulleros y la implementación de módulos de flagrancia.

Sin embargo, reconoció que la Selva Central sigue siendo una zona crítica, debido a la presencia del narcoterrorismo en el VRAEM.

