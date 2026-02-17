Transportistas de carga pesada acatarán paro y no trasladarán productos a Lima este miércoles y jueves

Los gremios de transportistas, productores agrarios y comerciantes de la región Junín acatarán un paro de 48 horas desde este miércoles para exigir al Gobierno garantizar el presupuesto y la ejecución de la nueva Carretera Central de cuatro carriles.

Debido a esta paralización, los gremios del sector han advertido que la medida impactará directamente el traslado de alimentos y mercadería con destino a Lima.

Serán más de cinco mil miembros de este gremio quienes realizarán concentraciones en la Carretera Central, en sectores como La Oroya y Ticlio.

En diálogo con RPP, el dirigente Walter Solano señaló que, de no recibir respuestas concretas a sus demandas, la protesta podría extenderse de manera indefinida.

"Esta es una medida preventiva, porque si no surte efecto, nos vamos a ir a un paro indefinido. ¿Cómo vamos a realizar el paro? Por favor, hemos conversado con los transportistas, tenemos estrategia", manifestó Solano, quien a la vez descartó el bloqueo de vías.

¿Qué productos no llegarán a Lima?

Los gremios indicaron que no se enviarán productos como papa, hortaliza, frutas, carnes y demás hacia los mercados mayoristas de Lima, lo que podría generar retrasos en la distribución, el incremento de costos logísticos y un eventual desabastecimiento.

En tanto, desde el mercado modelo de Huancayo, aseguraron que la medida afecta directamente la cadena de suministro y el sustento diario de miles de familias.

Sin embargo, los organizadores remarcaron que el paro busca que el Gobierno central garantice el presupuesto, establezca un cronograma y dé una fecha para el inicio inmediato de la ejecución de la nueva Carretera Central de cuatro carriles, necesaria para la conectividad, el transporte de carga y el comercio entre el centro del país y la capital.