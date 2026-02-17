Últimas Noticias
Transportistas de carga pesada acatarán paro y no trasladarán productos a Lima este miércoles y jueves

Junín: transportistas no trasladarán productos a Lima este miércoles y jueves por paro de 48 horas
Serán más de cinco mil miembros de este gremio quienes realizarán concentraciones en la Carretera Central, en sectores como La Oroya y Ticlio. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Gremios de transportistas, productores agrarios y comerciantes de Junín acatarán una paralización de 48 horas para exigir al Gobierno avances en la ejecución de la Nueva Carretera Central.

Junín
00:00 · 02:02

Los gremios de transportistas, productores agrarios y comerciantes de la región Junín acatarán un paro de 48 horas desde este miércoles para exigir al Gobierno garantizar el presupuesto y la ejecución de la nueva Carretera Central de cuatro carriles.

Debido a esta paralización, los gremios del sector han advertido que la medida impactará directamente el traslado de alimentos y mercadería con destino a Lima.

Serán más de cinco mil miembros de este gremio quienes realizarán concentraciones en la Carretera Central, en sectores como La Oroya y Ticlio.

En diálogo con RPP, el dirigente Walter Solano señaló que, de no recibir respuestas concretas a sus demandas, la protesta podría extenderse de manera indefinida.

"Esta es una medida preventiva, porque si no surte efecto, nos vamos a ir a un paro indefinido. ¿Cómo vamos a realizar el paro? Por favor, hemos conversado con los transportistas, tenemos estrategia", manifestó Solano, quien a la vez descartó el bloqueo de vías. 

¿Qué productos no llegarán a Lima?

Los gremios indicaron que no se enviarán productos como papa, hortaliza, frutas, carnes y demás hacia los mercados mayoristas de Lima, lo que podría generar retrasos en la distribución, el incremento de costos logísticos y un eventual desabastecimiento.

En tanto, desde el mercado modelo de Huancayo, aseguraron que la medida afecta directamente la cadena de suministro y el sustento diario de miles de familias.

Sin embargo, los organizadores remarcaron que el paro busca que el Gobierno central garantice el presupuesto, establezca un cronograma y dé una fecha para el inicio inmediato de la ejecución de la nueva Carretera Central de cuatro carriles, necesaria para la conectividad, el transporte de carga y el comercio entre el centro del país y la capital. 

Presidente de la ATU niega entrega de rutas para detener paro de transportistas

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández Salazar, negó que su institución haya negociado la entrega de rutas o favores a dirigentes transportistas con el objetivo de evitar que haya dos días de paro esta semana en Lima Metropolitana y el Callao.
