Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Accidente en La Libertad: caída de camioneta a abismo en Otuzco deja dos fallecidos

La Libertad: accidente de tránsito en Otuzco deja dos fallecidos
Las primeras hipótesis apuntan a una mala maniobra del chofer de la unidad en una de las curvas de la vía.  | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional ha iniciado ya una investigación del caso para determinar las causas del hecho. En lo que va del año 175 personas han muerto por accidentes de tránsito en la región.

La Libertad
00:00 · 01:09

Dos personas murieron y otra resultó herida tras un accidente de tránsito en el que una camioneta cayó a un abismo en Otuzco.

El hecho se produjo en la carretera del distrito de Salpo, región La Libertad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Hasta el momento, las víctimas aún no han sido identificadas, mientras que el herido fue conducido a un centro de salud cercano para ser atendido.

La Policía Nacional ha iniciado ya una investigación del caso para determinar las causas de este accidente. Las primeras hipótesis apuntan a una mala maniobra del chofer de la unidad en una de las curvas de la vía. 

De acuerdo con el reporte del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), 175 personas han fallecido producto de accidentes de tránsito en lo que va del 2025 en La Libertad, ubicando tercera a la región en el número de decesos por esta causa. 

Cusco: tres personas mueren tras caída de vehículo a abismo

Tres personas fallecieron durante un accidente de tránsito luego que el vehículo en donde viajaban cayera a un abismo de aproximadamente 700 metros en Calca, región Cusco, según informaron fuentes policiales a RPP.

El hecho se dio la noche del sábado 18 de octubre en la comunidad de Callaraya, en el distrito de Taray. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Arqque Huallpa (51), Isabel Quispe Mayta (68) y Emilio Huamán Mayta (60).

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
La Libertad

RPP TV

En Vivo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA