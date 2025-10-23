Accidente en La Libertad: caída de camioneta a abismo en Otuzco deja dos fallecidos

La Policía Nacional ha iniciado ya una investigación del caso para determinar las causas del hecho. En lo que va del año 175 personas han muerto por accidentes de tránsito en la región.
Dos personas murieron y otra resultó herida tras un accidente de tránsito en el que una camioneta cayó a un abismo en Otuzco.
El hecho se produjo en la carretera del distrito de Salpo, región La Libertad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).
Hasta el momento, las víctimas aún no han sido identificadas, mientras que el herido fue conducido a un centro de salud cercano para ser atendido.
La Policía Nacional ha iniciado ya una investigación del caso para determinar las causas de este accidente. Las primeras hipótesis apuntan a una mala maniobra del chofer de la unidad en una de las curvas de la vía.
De acuerdo con el reporte del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), 175 personas han fallecido producto de accidentes de tránsito en lo que va del 2025 en La Libertad, ubicando tercera a la región en el número de decesos por esta causa.
Cusco: tres personas mueren tras caída de vehículo a abismo
Tres personas fallecieron durante un accidente de tránsito luego que el vehículo en donde viajaban cayera a un abismo de aproximadamente 700 metros en Calca, región Cusco, según informaron fuentes policiales a RPP.
El hecho se dio la noche del sábado 18 de octubre en la comunidad de Callaraya, en el distrito de Taray. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Arqque Huallpa (51), Isabel Quispe Mayta (68) y Emilio Huamán Mayta (60).