La Libertad: autoridades confirman la segunda muerte por dengue en la región

Actualidad La Libertad: mujer de 33 años fallece a causa del dengue y es la segunda muerte en la región

Esta madrugada falleció por un shock hipovolémico, es decir, sufrió una afección por la pérdida grave de sangre, detalló el gerente regional de salud de La Libertad, Aníbal Murillo.Fuente: ANDINA

El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Murillo, confirmó la segunda muerte por dengue en esa jurisdicción. Se trata de una mujer de 33 años que vivía en el sector Wichanzao, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

Según informó Murillo a RPP, esta madrugada la mujer falleció por un shock hipovolémico; es decir, sufrió una afección por la pérdida grave de sangre.

La madre de familia presentó síntomas desde el 30 de abril y era monitoreada en el Centro de Salud de Wichanzao; sin embargo, en la madrugada presentó un cuadro de presión baja, por lo que fue derivada al Hospital de Laredo. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Belén de Trujillo, donde falleció al promediar las 4:30 a.m.

Pese a que no se han confirmado comorbilidades en la paciente, el titular de salud explicó que los antecedentes indican que pacientes con vacunas completas contra la COVID-19, responden mejor a cualquier proceso inflamatorio.

En lo que va del año se han confirmado 820 casos de contagio de dengue en la región La Libertad y actualmente no se tiene un caso de dengue grave.

Primera muerte por dengue

Como se recuerda, el miércoles 26 de abril se reportó la primera víctima mortal de dengue hemorrágico en el distrito de La Esperanza, en la región La Libertad. Se trata de una niña de 9 años, quien falleció a causa de una presunta negligencia médica, según indicó el padre de la víctima Malaquias Chihuala De la Cruz.

El padre de la menor relató que su niña empezó a presentar síntomas desde el viernes 21 de abril; sin embargo, no acudió a la posta médica hasta dos días después al ver que su pequeña seguía con fiebre.

El progenitor de la víctima denunció que los médicos no le dieron una atención adecuada a su hija, pues la enviaron a su casa después de conocer los análisis de laboratorio que arrojaban dengue, con una receta que indicaba solo la ingesta de paracetamol.

“Me siento indignado y defraudado por esta forma de política que lleva el puesto de salud. Lamentablemente, mi hijita salió el viernes por la tarde de su colegio y tenía una fiebre leve y nosotros pensamos que era cualquier fiebre, el sábado seguía igual y el domingo, al no ver cambios, nos fuimos al establecimiento de salud. Ahí, una doctora nos atiende y le sacan análisis en el laboratorio y da positivo a dengue. Con las pruebas, me dieron un paracetamol y [me dijeron] que me vuelva a mi casa”, relató el padre de la menor en RPP Noticias