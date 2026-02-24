La Libertad: un bebé fallecido y cinco heridos dejó caída de camioneta a un abismo

La Policía Nacional ya investiga el caso para determinar las causas del accidente. | Fuente: RPP

Un bebé de 11 meses falleció y cinco personas resultaron heridas a causa del despiste de una camioneta a un abismo en el caserío Moyán, en Sarín, en la provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El menor junto con su familia y pasajeros se trasladaban desde Huamachuco hasta el caserío Cochas cuando se produjo el accidente.

Asimismo, cuatro de los cinco heridos, uno de ellos un niño de 10 años, ya han sido dados de alta; mientras que un hombre de 30 años fue trasladado hacia el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco.

Por su parte, la Policía Nacional ya investiga el caso para determinar las causas del accidente.

Víctimas por accidentes en la región

A la fecha, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en La Libertad, se registran 17 víctimas mortales por accidentes de tránsito en lo que va del 2026.