La Libertad: un bebé fallecido y cinco heridos dejó caída de camioneta a un abismo

por Redacción RPP

El accidente ocurrió cuando el vehículo se dirigía de Huamachuco al caserío Cochas. La Policía investiga las causas del despiste.

La Libertad
00:00 · 01:12
La Policía Nacional ya investiga el caso para determinar las causas del accidente.
| Fuente: RPP

Un bebé de 11 meses falleció y cinco personas resultaron heridas a causa del despiste de una camioneta a un abismo en el caserío Moyán, en Sarín, en la provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El menor junto con su familia y pasajeros se trasladaban desde Huamachuco hasta el caserío Cochas cuando se produjo el accidente.

Asimismo, cuatro de los cinco heridos, uno de ellos un niño de 10 años, ya han sido dados de alta; mientras que un hombre de 30 años fue trasladado hacia el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco.

Por su parte, la Policía Nacional ya investiga el caso para determinar las causas del accidente.

Víctimas por accidentes en la región

A la fecha, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en La Libertad, se registran 17 víctimas mortales por accidentes de tránsito en lo que va del 2026.

¿El oro vale más que la vida?: El rostro de la minería ilegal en el Perú

El asesinato de 13 trabajadores en Pataz, en la sierra de La Libertad, puso en evidencia el rostro más violento de la minería ilegal. Una economía que crece en silencio, moviendo miles de millones de dólares, pero dejando a su paso muerte, contaminación y comunidades enteras marcadas por la ausencia del Estado. Conoce cuánto mueve esta actividad, por qué se expande y qué riesgos representa para el país en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
La Libertad Moyán Accidente de tránsito

