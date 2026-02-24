JNE precisa que no hubo acuerdo con el MEF sobre presupuesto adicional para elecciones 2026

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones precisó que no existe un acuerdo para reducir el presupuesto solicitado para los comicios de 2026 y advirtió que asignar solo S/ 214 millones dejaría sin financiamiento actividades como la instalación de jurados electorales, la fiscalización y el despliegue logístico a nivel nacional.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, envió una carta al presidente José María Balcázar para precisar que no existe acuerdo para asignar a la institución un presupuesto “ajustado” de S/ 214 millones y recalcó que el total de recursos adicionales solicitados para el desarrollo de los procesos electorales de 2026 asciende a S/ 403,041,243, para garantizar las Elecciones Generales 2026, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y la elección de autoridades municipales de centros poblados.

Según el documento, enviado al cierre del lunes 23 de febrero y al que obtuvo acceso El Poder en tus Manos, Burneo Bermejo indicó que “no se ajusta a la verdad” lo afirmado por el viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña, respecto a que, tras reuniones técnicas, se habría acordado reducir la demanda presupuestal del JNE a S/ 214 millones y que se hubiera definido un esquema para la asignación de estos recursos: S/ 114 millones mediante decreto supremo y otros S/ 100 millones a través de un proyecto de ley.

El titular del organismo electoral recordó que, en un oficio remitido el 19 de febrero, la institución precisó que los más de S/ 403 millones requeridos responden a S/ 44,290,883 por gastos en personal y obligaciones sociales; S/ 354,308,710 por bienes y servicios; y S/ 4,441,650 por adquisición de activos no financieros.

"En tal sentido, no se ajusta a la verdad lo afirmado por el señor Viceministro de Hacienda en cuanto a que se habría acordado, luego de reuniones técnicas, un presupuesto “ajustado” de S/ 214 millones, ni que se hubiera definido un esquema de asignación consistente en S/ 114 millones mediante Decreto Supremo y S/ 100 millones a través de un Proyecto de Ley. Dicho acuerdo no ha existido, ni se ha consensuado mecanismo alguno en esos términos", se lee en la carta.

Asignación parcial dejaría recursos pendientes

De acuerdo con la carta, de asignarse únicamente S/ 214 millones, quedarían pendientes S/ 189,041,243, necesarios para completar el financiamiento mínimo requerido.

El JNE advirtió que estos recursos adicionales son indispensables para el funcionamiento institucional, la instalación de Jurados Electorales Especiales, la contratación de fiscalizadores, el despliegue logístico a nivel nacional y el cumplimiento de nuevas obligaciones normativas, como el recuento de votos.

Asimismo, alertó que cualquier retraso o indefinición en la asignación presupuestal podría comprometer la ejecución del cronograma electoral de los procesos electorales previstos para este año.

"La proximidad de los hitos previstos obliga a iniciar de inmediato procesos de contratación y ejecución sin margen para dilaciones, razón por la cual resulta imprescindible que se adopten las medidas necesarias para asegurar, con carácter prioritario y urgente, la atención integral del presupuesto solicitado", resaltó.

Congresista pide al MEF dar prioridad a pedido

Mediante el Oficio N.° 1183-2025-2026-CJZM-CR, fechado el 23 de febrero, el congresista Carlos Zeballos, del Bloque Democrático Popular, solicitó a la ministra de Economía y Finanzas atender con prioridad la solicitud de presupuesto adicional presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de garantizar la logística necesaria para los procesos electorales de 2026.

“Al respecto, acogemos el pedido de la autoridad electoral y solicito que se pueda atender con prioridad dicho presupuesto adicional, siendo necesario que disponga usted —de estimarlo pertinente para los fines del Estado— que desde la Dirección General del Tesoro Público y la Dirección General de Presupuesto Público se agilicen los trámites normativos correspondientes”, se lee en el documento.