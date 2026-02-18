La Libertad: La Policía rescata a joven que fue secuestrado por unos sujetos que pedían S/ 300 mil por su liberación

Según las autoridades, los secuestradores habían enviado videos del joven a su familia como una prueba de vida y para obligarlos a pagar el dinero.

La Región Policial La Libertad rescató sano y salvo a un joven de 23 años que había sido secuestrado por unos sujetos el pasado 15 de febrero en Huamachuco, cuando estaba en una discoteca. El operativo de inteligencia ubicó a la víctima dentro de un socavón en el sector Calamar, provincia de Bolívar, frustrando el pago de un rescate de S/300 mil exigido por los captores.

Según las autoridades, los secuestradores habían enviado videos a la familia como prueba de vida y para obligarlos a pagar el dinero. Por ello, agentes del Área de Secuestros y Extorsiones de la Divincri iniciaron un operativo de inteligencia que encontrar a la víctima.

El general PNP Franco Moreno Panta manifestó en conferencia de prensa que la víctima iba acompañado de una mujer cuando fue secuestrado, pero que ella no denunció este suceso. En ese sentido, el jefe policial indicó que la joven fue detenida a fin de que declare y esclarecezca lo sucedido.

Moreno contó que cuando encontraron a la víctima en el socavón, los secuestradores fugaron del lugar y así evitar ser detenidos por la Policía.

Moreno Panta precisó también que cuatro personas habrían participado en el secuestro al joven, pero por el momento sostuvo que no tienen identificados a todos.