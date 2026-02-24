Con sello peruano: Bassco Soyer fue figura con dos asistencias en Portugal

El delantero peruano fue pieza clave en la goleada de Gil Vicente en la Liga Revelación Sub 23.

Bassco Soyer tuvo una actuación determinante con la camiseta del Gil Vicente FC, al registrar dos asistencias para la goleada 5-3 sobre el Portimonense SC por la Liga Revelación Sub-23. El atacante peruano fue protagonista de su equipo, en su retorno tras una fecha de suspensión, para confirmar el gran momento que atraviesa en el fútbol de Portugal.

El atacante de 19 años mostró su calidad durante el encuentro al encontrar los espacios y asistir con precisión a sus compañeros. Bassco Soyer generó opciones para los goles en el contundente triunfo. Gracias a s desempeño, su equipo ganó dinamismo ofensivo cada vez que el balón pasó por sus pies. Al final del encuentro se fue aplaudido del campo.





Su buen desempeño ratifica su crecimiento en el fútbol portugués y respalda la confianza que viene recibiendo dentro del club. El delantero peruano continúa consolidándose como una de las piezas más prometedoras del plantel Sub-23 y mantiene intactas sus aspiraciones de dar el salto al primer equipo.

Su buen desempeño ratifica su crecimiento en el fútbol portugués y respalda la confianza que viene recibiendo dentro del club. El delantero peruano continúa consolidándose como una de las piezas más prometedoras del plantel Sub-23 y mantiene intactas sus aspiraciones de dar el salto al primer equipo.

Con pasado blanquiazul este fue el mensaje que dejó cuando le dijo adiós a Alianza Lima: "Como desde el día 1 en Copa Regatas hasta el último día en Liga 1 en Arequipa, defendí esta camiseta hasta no poder más. Y hay una sola explicación para eso: jugaba con amor a la camiseta. Sí, soy blanquiazul desde el día que nací y lo seré hasta el día que muera".

𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍: Bassco Soyer 🇵🇪 dio dos asistencias en la victoria de Gil Vicente frente al Portimonense por la Liga Revelação U23.



El volante peruano regresó de la mejor forma tras cumplir una fecha de suspensión. Viene de ser premiado como el 'Jugador del Mes' en enero. pic.twitter.com/EKKRDuq8J1 — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) February 24, 2026