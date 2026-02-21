A un año del colapso en Real Plaza Trujillo: seis fallecidos y una investigación aún en curso

Este 21 de febrero se cumple un año del colapso del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza en Trujillo, región de La Libertad, tragedia que dejó seis personas fallecidas -entre niños, adolescentes y adultos- y más de un centenar de heridos, según reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) aquel trágico día.

La magnitud del accidente obligó a activar una alerta en el sistema de salud de la provincia. Además, la emergencia demandó evacuaciones simultáneas debido a la gran cantidad de afectados, por lo que se pusieron a disposición ambulancias de hospitales de EsSalud, del Ministerio de Salud y de clínicas privadas para trasladar a los heridos más graves.

Investigación fiscal y compensaciones

A un año de lo ocurrido, el motivo por el cual la estructura cedió de manera súbita, sin dar margen de reacción a quienes se encontraban en el lugar, continúa siendo materia de investigación por parte del Ministerio Público.

En un reciente pronunciamiento, Real Plaza informó que se concretaron 198 acuerdos de compensación, cifra que -según la empresa- representa a la mayoría de personas afectadas. Para ello, se creó un fondo de 20 millones de soles destinado a cubrir gastos médicos y no médicos derivados del accidente.

En el marco del proceso legal, la compañía también precisó que la construcción del centro comercial fue ejecutada por empresas especializadas en diseño, construcción y supervisión, y no directamente por Real Plaza.

Sanción y apelación

Indecopi, a través de su Comisión de Protección al Consumidor, impuso recientemente a la empresa una sanción superior a los 7.9 millones de soles por la presunta falta de adopción de medidas preventivas y por una inadecuada atención a las familias afectadas.

Real Plaza apeló la decisión al sostener que las observaciones formuladas no se ajustan a los hechos.

Centro comercial sigue cerrado

El centro comercial Real Plaza de Trujillo, ubicado en la intersección de las avenidas César Vallejo y Fátima, permanece cerrado.

Mientras tanto, familiares de las víctimas y la ciudadanía esperan los resultados de las investigaciones, que deberán determinar las causas del colapso y establecer posibles responsabilidades.