Pataz: ciudadanos se enfrentaron a las fuerzas del orden durante traslado de cuerpos de dos hombres asesinados

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que ciudadanos se enfrentaron a miembros de la Policía Nacional del Perú y las FF.AA. para evitar el traslado de los cuerpos de dos hombres, que fueron asesinados en la provincia de Pataz, en la región La Libertad.

En un comunicado, el Comando Conjunto informó que alrededor de las 7:20 a.m. de ayer, jueves, una patrulla móvil del Comando Unificado de Pataz constató el hallazgo de dos personas de sexo masculino sin vida, "con visibles impactos de proyectil de arma de fuego".

"Los momentos de tensión entre las fuerzas del orden y pobladores se registraron con posterioridad al hallazgo, cuando un grupo de personas intentó impedir el traslado de los cuerpos para las diligencias correspondientes. Estos hechos fueron controlados sin que se registraran lesiones personales", informaron.

Los cuerpos fueron encontrados durante operaciones de patrullaje en el sector Los Molinos, salida del anexo Yalén del distrito patacino de Pueblo Nuevo, mientras los peritos confirmaron que ambos cadáveres presentaban impactos de bala.

Las FF.AA. precisó que el hallazgo se produjo en el marco "de operaciones de control territorial y no como consecuencia de un enfrentamiento con personal del Comando Unificado".

La Policía, según el comunicado, efectuó las coordinaciones para la identificación y levantamiento de los cuerpos, conforme a los protocolos establecidos.

"Las circunstancias, móviles y responsabilidades vinculadas a estos hechos son materia de investigación a cargo de la autoridad competente, conforme al marco legal vigente", sentenciaron.

Información

Según el testimonio de los vecinos de la localidad, los efectivos policiales y militares hicieron uso de bombas lacrimógenas para poder dispersar a los pobladores que interrumpían su paso.

Asimismo, de acuerdo con lugareños, los fallecidos fueron reconocidos como Jorge Lucano y Juan Rojas.

Cabe precisar que, en lo que va del año, van 16 víctimas de homicidios en diferentes circunstancias y en distintas provincias de la región La Libertad.