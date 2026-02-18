La Libertad: puente colapsa tras paso de camión de carga pesada en Cascas [VIDEO]

El colapso de la estructura en el sector de Baños Chimú interrumpió el tránsito en la zona. Las autoridades ya evalúan los daños para restablecer la vía.

El puente modular ubicado en el sector de Baños Chimú, en el distrito de Cascas, en la provincia de Gran Chimú, en la región La Libertad, colapsó tras el paso de un vehículo de carga pesada, según reportó nuestro corresponsal en la región.

Asimismo, el chofer del volquete que presuntamente provocó la caída de la estructura se salvó de sufrir daños graves. Además, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), no se han reportado heridos.

El colapso de la infraestructura ha provocado la interrupción del tránsito en la zona.

Autoridades evalúan los daños

Las autoridades locales ya se encuentran en el área para evaluar los daños y coordinar acciones para restablecer el tránsito.