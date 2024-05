Nuestra Tierra: Al menos tres mil visitantes al mes reciben las Huacas de Moche

Un lugar al que todo turista debe visitar si se encuentra en Trujillo es el complejo arqueológico Huacas de Moche, el cual alberga las huacas del Sol y de la Luna.

La primera funcionó como centro político y administrativo de la cultura Moche, mientras que la otra sirvió como centro ceremonial.

A pesar de su importancia histórica, la arqueóloga Elena Vega, directora del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, señaló en el segmento Nuestra Tierra de RPP que dicho espacio requiere de mayor difusión dado que el número de visitas han ido disminuyendo y no se comparan a las de prepandemia.

“[Las cifras] no han mejorado, no del todo, tuvimos el año pasado un promedio de 120 mil turistas, en año anteriores se duplicaban, entonces no hemos superado. Este año, de enero a la fecha, tenemos más 27 mil turistas, realmente podría decir que es un poco bajo”, indicó la especialista.

Sobre el Proyecto Arqueológico Huacas de Moche mencionó que este 15 de mayo cumplen 33 años dedicada a la investigación, conservación y puesta en valor de este gran sitio arqueológico.

“A través de todos estos años se ha venido haciendo diversas investigaciones y hemos logrado, gracias a ello, ampliar todo lo que es este sitio arqueológico”, apuntó.

El Museo Huacas de Moche, bajo la administración de la Universidad Nacional de Trujillo, se encuentra aproximadamente a 10 minutos del centro de la ciudad de Trujillo.

Cabe señalar que la cultura moche se desarrolló entre los siglos II y VII d. C. en el valle del río Moche, en la actual provincia de Trujillo, en la región La Libertad. Esta cultura se extendió hacia los valles de la costa norte del Perú y se caracterizó por sus grandes obras como canales de riego y presas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola.

