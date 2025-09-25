Trujillo: así es el combinado con huesito, plato ideal para acompañar los desayunos en Laredo

RPP llegó hasta el mercado de Laredo para probar este popular platillo de la gastronomía norteña, muy apreciado por su variedad y sabor.

En el distrito de Laredo, a 25 minutos de la ciudad de Trujillo, se prepara uno de los platos más destacados en la gastronomía de la ciudad norteña. Se trata del combinado con huesito, que lleva tallarines, ceviche y un guisado de huesito del chancho, un plato emblemático de la zona.

En diálogo con RPP, el presidente de la Asociación de Restaurantes y Aliados de Laredo, John Benítez, explicó que el huesito es la parte del chancho que se utiliza en esta especialidad. "El huesito es un huesito 'padrastro' del chancho que aquí en Laredo acompaña a nuestro combinado tradicional, que es tallarín con crema y el ceviche", indicó Benítez.

Doña Inocenta, una cocinera con 40 años de experiencia en la preparación de este plato, dijo que el combinado se sirve diariamente y es muy valorado por su variedad y sabor.

El plato incluye tallarines, papas guisadas con crema de huancaína y una porción de ceviche, todo acompañado con el característico huesito guisado que le otorga un sabor especial. Además, se le añade rocoto para agregarle picante, completando una propuesta gastronómica única en el país.

Benítez invitó a turistas nacionales y extranjeros al mercado de Laredo para probar este delicioso plato, aprovechando el inicio de primavera, una temporada ideal para explorar la gastronomía de la región La Libertad.