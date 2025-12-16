Chiclayo: piden suspensión de alcaldesa tras cuestionamientos por instalación de árbol navideño

Contraloría detectó irregularidades en contratación para decoración navideña en parque principal de Chiclayo | Fuente: RPP

A pesar de que se terminó el armado del árbol de Navidad y se realizó su encendido con la orquesta de cumbia 'Son del Duke' y el cómico Fernando Armas, ocho regidores, de un total de 15, buscan la suspensión de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza.

Estos ocho concejales provinciales ya presentaron el pedido de una sesión extraordinaria de concejo municipal para poder tratar la suspensión de la máxima autoridad edil de Chiclayo.

Todo esto a raíz de los recientes acontecimientos referidos al decorado del parque principal de esta ciudad, específicamente del árbol navideño, el cual ha sido criticado por su aspecto improvisado y poco atractivo.

Alcaldesa "habría brindado información falsa ante los medios de comunicación", según el Órgano de Control Interno

Además, para sustentar la suspensión de Cubas Carranza, se tomó en cuenta las observaciones del informe del Órgano de control interno de la municipalidad y las recientes declaraciones de la autoridad edil.

Este último punto es importante de subrayar pues los regidores basarían su pedido de suspensión en lo que ellos consideran una falta grave, pues la alcaldesa "habría brindado información falsa ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa y con ello habría atentado contra la imagen de la gestión institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo".

Lo referente a este último punto está contemplado en el artículo 75 del Reglamento interno del Concejo Provincial de dicha ciudad.