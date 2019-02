Detenido en flagrancia permanece en la comisaría San Martín en Lambayeque | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

En la comisaría de San Martín, provincia de Lambayeque, permanece detenido Jorge Andrés Suyón Lupuche de 23 años quien golpeó, amenazó de muerte y provocó cortes en las muñecas de su pareja Angie Lizet Tejada Siesquén de 19 años, con quien tiene tres hijos.

Tras una llamada telefónica de los vecinos, los agentes de la Policía acudieron a la vivienda de la víctima, ubicada en la Mz.”A” Lot. ”03” del asentamiento humanos Arco de Villa del pueblo joven San Martín, donde lograron detener en flagrancia al agresor.

La agraviada narró que el acusado, en presencia de su menor hijo, la golpeó y arrastró del cabello. “Ahora que estoy viva quiere que me apoyen, ojalá el Ministerio de la Mujer que pueda defenderme, porque tengo miedo que me haga daño o a mis hijos. No es la primera vez que me golpea y hoy me animé a denunciar porque me cansé”, narró la joven.

Por las próximas 48 horas, Suyón Lupuche permanecerá en la comisaría, donde se le investiga por los delitos de violencia familiar y maltrato físico y psicológico en agravio de su conviviente Angie Tejada.

La detención se comunicó a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lambayeque a cargo del fiscal Celso Saavedra Ramírez.