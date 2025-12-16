Fiscalía abre investigación por presuntas irregularidades en instalación del árbol navideño en parque principal de Chiclayo

El Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación por un plazo de 120 días para esclarecer posibles delitos contra la administración pública en el servicio de contratación destinado a la decoración navideña en el parque principal de Chiclayo.

De acuerdo con el organismo estatal autónomo, las indagaciones buscan determinar si se cometieron delitos de colusión y negociación incompatible en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Además, el proceso tiene como objetivo verificar si funcionarios municipales incurrieron en actos irregulares durante la ejecución del contrato, los cuales podrían haber afectado recursos públicos.

Cabe señalar que estas diligencias estarán a cargo del Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Piden suspensión de alcaldesa

A pesar de que se completó el armado del árbol de Navidad y se realizó su encendido, ocho de los 15 regidores del concejo municipal buscan la suspensión de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza.

Estas personas ya presentaron un pedido para convocar una sesión extraordinaria del concejo, con el objetivo de debatir la posible suspensión de la máxima autoridad edil de la provincia.

Todo esto surge a raíz de los recientes hechos relacionados con la decoración del parque principal de la ciudad, en particular el árbol de Navidad, que ha recibido críticas por su apariencia improvisada y poco atractiva.

Además, para sustentar la suspensión de Cubas Carranza, se tomó en cuenta las observaciones del informe del Órgano de control interno de la municipalidad y las recientes declaraciones de la autoridad edil.

Este aspecto es especialmente relevante, ya que los regidores fundamentarían su pedido de suspensión en lo que consideran una falta grave, pues la alcaldesa "habría brindado información falsa ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa y con ello habría atentado contra la imagen de la gestión institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo".

Cabe señalar que lo referente a este punto está contemplado en el artículo 75 del Reglamento Interno del Concejo Provincial de Chiclayo.