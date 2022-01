A pesar de tomar sus precauciones, algunos médicos se han contagiado del nuevo coronavirus realizando su trabajo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Con un total de 11 casos desde inicios de año, Lambayeque es la región con más médicos contagiados por la COVID-19 en lo que va de la tercera ola de la pandemia, según informó Manuel Soria Alvarado, asesor del Colegio de Médicos del Perú y exdecano de la orden en Lambayeque.

“La mayoría ha informado que en sus regiones hay varios médicos contaminados y lamentablemente Chiclayo es el lugar con más médicos contaminados. Son 11 médicos contaminados, todos hospitalizados”, refirió.

Soria Alvarado detalló que, de estos 11 médicos, dos están hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI y son profesionales que padecen alguna comorbilidad. Los nueve restantes realizaban trabajo presencial en diferentes establecimientos de salud, donde se presume se hayan contagiado.

El médico precisó que, desde el inicio del confinamiento por la pandemia, en marzo del 2020, en Lambayeque se han contagiaron 576 médicos, de los cuales 19 fallecieron. Es la cuarta región con más contagios en lo que va de la emergencia sanitaria después de Lima, Arequipa e Iquitos.

El Muelle de Pimentel es un lugar que congrega gran cantidad de visitantes, por ello su ingreso debe ser restringido. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Onofre

Fiscalización en playas



Por su parte, Jimmy Agüero, decano electo de la orden y quien asumirá funciones desde el martes 11 de enero, pidió que el control en las playas de la región sea más estricto y que se empiece a exigir el carné de vacunación.

“En esta época de verano la población va a las playas. Los gobiernos locales y la Gerencia Regional de Salud deben organizarse para garantizar que los accesos a la playa sean de forma saludable y haya la mínima posibilidad de contagios”, indicó.

Además, dio algunas recomendaciones a la población que quiera acudir a los balnearios.

“La idea es que los veraneantes no interactúen. Deben llevar un kit personal: una bolsa para guardar las mascarillas, alcohol, protector solar y no estar más de tres horas en la playa; además de las medidas dadas por el Gobierno Central de no ingerir alimentos no bebidas alcohólicas”, manifestó.

La fiscalización en las playas del litoral lambayecanos deben de ser más estrictas, pidió el decano del Colegio Médico de Lambayeque. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Onofre

NUESTROS PODCAST

Los adultos no vacunados en Estados Unidos enfrentan un riesgo 11 veces mayor de morir por covid-19 que las personas completamente vacunadas. El Dr. Elmer Huerta explica también tienen un riesgo seis veces mayor de dar positivo por covid-19 que los que ya tienen su esquema de vacunación completo, según nuevos datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU