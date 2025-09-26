Lambayeque: PNP captura a joven acusado de abusar sexualmente a una menor dentro de una universidad en Chiclayo

La PNP informó que el presunto agresor, de 18 años, habría agredido a su víctima dentro de los baños de la sede universitaria.

La Policía Nacional capturó este viernes a Anderson Smith Santamaría Bances, un joven de 18 años acusado de presuntamente violar a una menor de edad dentro de la sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en Chiclayo, región de Lambayeque.

Las autoridades informaron que el hecho se dio ayer, jueves, cuando el sujeto entró a esta sede universitaria señalando que era un estudiante de Derecho. Tras ello, abordó a su víctima dentro de un ascensor que hay en el lugar y, al llegar al noveno piso del inmueble, llevó a la menor hasta los baños y ahí habría cometido el abuso sexual.

La madre de la menor fue quien hizo la denuncia ante la Policía Nacional. Efectivos de la Comisaría del Norte, en apenas 24 horas, identificaron al presunto agresor y lo detuvieron en su domicilio ubicado en el pueblo joven San Martin de Chiclayo.

En estas horas, las autoridades continúan con las investigaciones; mientras que la víctima recibe protección integral.