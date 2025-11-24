Últimas Noticias
Lambayeque: menor de edad que integraría banda criminal se escondió en un ropero para evitar ser detenido

Según la Policía, todos los detenidos están implicados en delitos de robo agravado y receptación.
Según la Policía, todos los detenidos están implicados en delitos de robo agravado y receptación. | Fuente: PNP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

El joven, conocido bajo el alias de 'Cristiancito', buscaba huir del operativo que la Policía del distrito de Jayanca ejecutó para desarticular la banda criminal 'Los muñecos de Jayanca'.

Un menor de 17 años, quien es sindicado por la Policía Nacional de ser integrante de una banda criminal, se escondió al interior de un ropero cuando los agentes llegaron a una vivienda para intervenirlo en Jayanca, distrito de Lambayeque.

El joven, conocido bajo el alias de 'Cristiancito', buscaba huir del operativo que la Policía del distrito realizó para desarticular la banda criminal 'Los muñecos de Jayanca'.

Al igual que 'Cristiancito', en la intervención fue detenido otro menor de 16 años, alias 'Luismi'.

Asimismo, los efectivos intervinieron a Luis Junior Yamunaque Cabrejos de 18 años, quien recientemente había sido capturado por tentativa de robo; pero fue liberado por la Fiscalía.

Milagros Mendoza Chuez de 33 años y Humberto Manuel Carranza Ordinola de 35 también fueron detenidos en el operativo.

Según la Policía, todos los detenidos están implicados en delitos de robo agravado y receptación. En la intervención del inmueble donde operaba la supuesta organización criminal también se incautaron seis teléfonos celulares, reportados como robados.

A cinco meses de la elección del Papa, ¿cómo recuerdan los chiclayanos ese emotivo momento?

El 8 de octubre se cumplieron cinco meses desde que Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV. Una persona que estuvo entregada a su devoción y cariño a Lambayeque. Hoy, sus fieles chiclayanos lo recuerdan con cariño. Escuchemos el informe elaborado por Henry Urpeque.
