Comerciantes de 14 mercados de la región fueron inmunizados contra la COVID-19 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Desde el miércoles 29 de setiembre, 130 brigadas de salud recorren los principales mercados de la región Lambayeque para vacunar, no solo a los comerciantes, también a la población que acude diariamente a los centros de abasto y que aún no han sido vacunados conta la COVID – 19.

El gerente regional de salud, Alipio Rivas Guevara, explicó que esta nueva estrategia responde a la poca afluencia de personas que se observó durante la última campaña de vacunación programada a nivel regional.

“Nuestro objetivo es poder inmunizar a los comerciantes dentro del mercado en primera dosis y cerrar brechas de segunda dosis; de igual forma a la población que por alguna razón no han acudido a los vacunatorios. Tenemos previsto vacunar a más 15 mil personas”, refirió el profesional.

Detalló que las brigadas las integran una enfermera, un técnico en salud y un digitador y son acompañados por un agente de la Policía Nacional o del Ejército; además han sido capacitadas no solo para el proceso de vacunar a las personas, también en la sensibilización a quienes se muestren renuentes.

"De aquí en adelante esa será la dinámica: ir a buscar a la población que falta vacunar en sus hogares, trabajos. Y para quienes no están convencidos se les hará ver la importancia de vacunarse, no solo por ellos, también por sus familiares y por los seres que perdieron la batalla contra el virus sin tener la oportunidad de inmunizarse”, manifestó.

También se vacunó a jóvenes con primeras dosis de la AstraZeneca. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Bajan muertes



Según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud, en Lambayeque no se han registrado muertes por la COVID-19 el 26 y 27 de setiembre, el martes 28 solo se reportó una.

Rivas Guevara informó que en la actualidad existe una disposición de camas hospitalarias del 90 %, mientras que las camas UCI están disponibles en un 25 % a nivel regional.

Agentes del Ejército y de la Policía Nacional acompañaron a las brigadas durante su recorrido por el los centros de abastos. | Fuente: RPP Noticias

Tercera dosis



Con relación con el anuncio del Ministerio de Salud para que los profesionales de salud reciban una tercera dosis de refuerzo, el funcionario, indicó que se debe esperar el detalle de los procedimientos y protocolos que serán dados por el Minsa.

“Todo va a depender del Minsa, no podemos avanzar sobre algo que no tenemos estipulado. Es el ministerio que va a determinar cuál es procedimiento de vacunación: no hay reglamento, solo comunicado”, refirió Rivas Guevara.

Finalmente exhortó a los colegios profesionales de salud a actualizar sus padrones de agremiados para no tener complicaciones cuando lleguen las dosis destinadas a esta vacunación que recibirán médicos, enfermeras, técnicos y demás profesionales que se encuentran en la primera línea

NUESTROS PODCAST

Las vacunas protegen de enfermedad severa y la muerte por coronavirus. Sin embargo, aún no hay consenso respecto a la necesidad de recibir una tercera dosis para estar mejor protegidos. El Dr. Elmer Huerta nos explica qué dice la ciencia en este momento.