Apu de Pucacuro denuncia abandono crítico en temas de salud y educación en su comunidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Loreto Apu de Pucacuro denuncia abandono estatal y crisis sanitaria en su comunidad

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Emerson Mucushua, apu de la comunidad de Pucacuro en Trompeteros, Loreto, lanzó un urgente llamado a las autoridades por la falta de apoyo en áreas críticas como la salud y la educación.

"Hasta hoy no ha llegado ningún ministro ni ministro de Educación ni algún representante del Estado. A pesar de contar con un gobernador regional en Iquitos, el Dr. René Chávez, no recibimos atención en temas de salud", declaró con evidente preocupación.

Según Mucushua, la comunidad se encuentra en condiciones pésimas, puesto que no cuentan con un equipo completo de odontología. Aunque hay un odontólogo presente, el equipo disponible solo permite realizar extracciones y carece de los insumos básicos para curaciones.

Subrayó también la grave crisis de salud que enfrenta su comunidad, especialmente en cuanto a la anemia, una condición agravada por la contaminación de hidrocarburos que ha comprometido el suelo, el agua y la vegetación. “Estamos en pésimas condiciones en temas de salud", afirmó.

La realidad de la salud y la educación en la comunidad de Pucacuro | Fuente: RPP

La educación en Pucacuro

En cuanto a la educación, la situación es igualmente alarmante. Según Mucushua, los maestros solo han impartido clases durante un mes, desde el 1 hasta el 30 de mayo. "¿Dónde está el tema de educación? No tenemos mejoramiento, la infraestructura de los colegio está en pésimas condiciones y no tenemos maestros capacitados," lamentó.

El abandono no se limita únicamente a la falta de profesores, ya que la directora del colegio de la comunidad no está presente en la institución pero ha anunciado que regresaría recien en septiembre. "No hay nada de enseñanza en el tema de educación. Ahorita es preocupante para nosotros y para nuestros hijos", señaló Mucushua.

Estas deficiencias son evidentes en la Institución Educativa 601038 y el Colegio Inicial 804, que enfrentan serios problemas. "Nuestros hijos no están estudiando, y a pesar de contar con un gobernador regional, tampoco se preocupa en las comunidades indígenas," agregó Mucushua.

Loreto Apu denuncia falta de profesores, infraestructura deficiente y ausencia de directora

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis