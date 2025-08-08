Últimas Noticias
Santa Rosa de Loreto: ¿cuál es la situación de los transportistas fluviales que cruzan la triple frontera?

Loreto: transportistas fluviales que cruzan la triple frontera reportan pérdidas por impasse entre Perú y Colombia
Loreto: transportistas fluviales que cruzan la triple frontera reportan pérdidas por impasse entre Perú y Colombia
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

RPP llegó hasta la zona donde se utilizan los botes para cruzar hacia Leticia o hacia Tabatinga.

Actualidad
00:00 · 02:26

En el distrito de Santa Rosa de Loreto el tránsito hacia las ciudades fronterizas de Leticia y Tabatinga se realiza sin inconvenientes, pese al impasse diplomático entre Perú y Colombia.

Hugo, un transportista de la zona, señaló que no se han registrado problemas ni presencia de fuerzas de seguridad extranjeras. "No había ningún inconveniente. La gente transitaba y no pasaba nada", afirmó a RPP.

Pese a la normalidad en el tránsito, Hugo sostuvo que la actividad económica ha experimentado una caída tras las declaraciones de Gustavo Petro.

"Ha bajado un poquito. Parece que les da como algún temor de cruzar al otro lado. Se nos ve afectado porque es el día a día de nosotros. Nuestro pan de cada día que lo buscamos y rebuscamos", contó Hugo.

El transportista comentó que la actividad económica comienza a las 5 de la mañana y se extiende hasta las 8 de la noche, cuando se cierran las fronteras.

"[¿Cuántos ingresos tienen al día?] 20 reales pero, por ejemplo, hoy día a las 10 de la mañana los ingresos están mal", sostuvo.

Panorama en Santa Rosa de Loreto

RPP llegó hasta el colegio 'República del Perú', ubicado en el distrito Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, en donde se encontró confraternidad entre los estudiantes colombianos y brasileños que estudian en este instituto educativo peruano.

Cerca de 40 estudiantes cruzan a diario la frontera para poder tener sus clases en el colegio 'República del Perú'.

Por su parte, Marcos Hurtado, presidente de la institución educativa 601014, colegio 'República del Perú', negó cualquier tipo de cuestionamiento sobre la soberanía peruana en la zona, tras las declaraciones de Gustavo Petro en Leticia y aseguró que existe un trabajo en conjunto en la frontera con Colombia Brasil.

"Durante estos tiempos que hemos venido caminando y formando sociedades en esta parte del Perú no hemos tenido comentarios al respecto [sobre cuestionamientos]. Al contrario, venimos realizando diversas actividades culturales, ambientales, académicas y deportivas con los dos hermanos de Tabatinga (Brasil) y también de Leticia (Colombia)", declaró en Ampliación de Noticias.

Tags
Loreto Santa Rosa de Loreto Perú Colombia

