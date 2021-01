Las camas UCI de los hospitales públicos y privados están ocupadas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

Los hospitales de la región Piura cumplen una semana sin disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) debido a la segunda ola de la COVID-19. Así lo reporta el seguimiento diario de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Según Susalud, al 22 de diciembre Piura tenía una oferta 76 camas UCI solo para COVID-19: 37 en el hospital José Cayetano Heredia (Essalud), 17 en el hospital Santa Rosa, 11 en el hospital de Sullana; ambos del Minsa; y cinco en el Hospital Privado del Perú, tres en la clínica Auna Miraflores, y tres en la Clínica Sanna Belén.

De dicha fecha, solo una estaba libre en el hospital Santa Rosa. Al 04 de enero, no hay ninguna libre pese a que la oferta aumentó a 80. Todas las camas de los hospitales de Sullana, Santa Rosa, José Cayetano Heredia, los centros temporales de la Videnita y el estadio Campeones del 36, así como de las clínicas privadas están ocupadas.

Esto fue confirmado por el jefe del servicio de COVID-19 del hospital de Sullana, Jhon Ortiz Peña, quien también administra el centro temporal Nuestra Señora de Fátima, habilitado en el estadio Campeones del 36.

“Camas UCI, al igual que en toda la región, no hay desde hace una semana. Tenemos entre cuatro y cinco pacientes esperando una cama UCI por día, y algunos no alcanzan”, expresó a RPP Noticias.

Precisó que en el Estadio las 12 camas UCI están ocupadas, pero se mantienen libres un porcentaje de las 22 camas de hospitalización para pacientes graves y moderados, y de las 100 para pacientes leves.

PROMESA DE UCI



Ortiz Peña indicó que esperan que el Ministerio de Salud cumpla su promesa de habilitar 10 camas UCI adicionales para dicha provincia, tal como lo anunció el equipo especial del Ministerio de Salud (Minsa), encabezado por el médico Luis Rodríguez Benavides.

“Aún no se entrega ningún equipo, nosotros estamos esperando porque llamamos y no obtenemos una respuesta”, añadió, al indicar que las UCI de sullana reciben a pacientes de Sullana, Talara, Paita y Ayabaca.

El funcionario también se dirigió a la población, y recomendó que no estén tratando en casa a pacientes que requieren atención especializada. “Lléven a los pacientes tempranamente, no cuando está grave. Esta ocurriendo que se están automedicando, tratando con médicos que no conocen el tratamiento del Minsa, entonces el paciente empeora”. recalcó.

Dijo que muchos pacientes están perdiendo la batalla, pues no solo no hay camas UCI disponibles, si no tampoco medicamentos, y los familiares acusan a los profesionales de la salud de una mala atención. “Nos dicen que el paciente ingresa caminando, pero no dicen que lo llevan grave”, apunta.

POBLACIÓN RESPONSBLE

La presidenta del cuerpo médico del hospital de Apoyo II de Sullana, Patricia Montoya, sostuvo que el área de hospitalización y de UCI de este establecimiento de salud también están ocupadas.

“Nosotros también estamos llenos de pacientes. Tenemos pacientes IGG y algunos pacientes IGM que estamos operando y enviándolos al estadio. Estamos repletos, todos dicen que no hay segunda ola, pero como médicos nosotros vemos la realidad”, expresó.

Por tal motivo, hizo un llamado a la población para que no relaje las medidas de prevención porque las limitaciones continúan para atender a los pacientes.

“Mi pedido es el de siempre, la población debe cuidarse. Muchos de nosotros estamos cansados de cuidar gente irresponsable que hace con su vida lo que quiere y expone a los demás y nos expone a nosotros”, expresó.