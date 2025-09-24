Últimas Noticias
Piura: joven fue reportada como fallecida en el hospital, pero su familia denuncia que todavía tenía signos de vida

La muerte de Lucero fue cetificada por el personal médico del hospital de Sullana.
La muerte de Lucero fue cetificada por el personal médico del hospital de Sullana. | Fotógrafo: composición RPP
Andres Carhuapoma Cordova

por Andres Carhuapoma Cordova

·

El hospital de Sullana informó que la joven ingresó con vida y se aplicó los protocolos de emergencia, aunque la familia asegura que no fue atendida oportunamente.

La familia de Lucero Flores Castillo, una joven de 18 años, asegura que ella aún presentaba signos vitales cuando fue declarada muerta por el hospital de Apoyo II de Sullana, en la región Piura.

De acuerdo con el certificado de defunción, la joven falleció a la 1:35 a. m. del 19 de septiembre a causa de septicemia, es decir; por una fuerte infección que comprometió el funcionamiento de algunos órganos.

Sin embargo, sus parientes sostienen que Lucero aún respiraba y mostraba movimientos cuando fue retirada de la sala de emergencia del nuevo hospital ubicado en la carretera Sullana - Paita.

“Yo le pedí de favor a la señorita que no le quite el oxígeno porque aún tenía vida. Pero me dijo que era de la medicina que su cuerpo respondía así y que iba a ingresar otra paciente, por eso necesitaban la camilla”, contó su mamá.

La muerte de la joven fue certificada por la médico Kattya Farfán
La muerte de la joven fue certificada por la médico Kattya Farfán | Fotógrafo: difusión

Atención en clínica

Incluso en la morgue, aseguran, se evidenció que la joven natural de Chalacalá Baja mantenía signos vitales. Tras ello, Lucero fue reingresada al área de observación.

Ante la falta de respuesta del hospital, la familia decidió trasladarla por su cuenta a una clínica, donde lamentablemente falleció horas después. Esta información fue confirmada por el establecimiento privado a través de un comunicado.

Hospital y autoridades inician investigaciones

En un comunicado, el hospital de Apoyo II de Sullana informó que la joven ingresó con funciones vitales y que se aplicaron los protocolos de emergencia, aunque los familiares aseguran que pasó cerca de diez horas sin recibir atención adecuada.

La Fiscalía de Sullana abrió una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio culposo contra el personal médico involucrado.

En paralelo, la dirección del hospital anunció que realizarán un proceso administrativo para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Hospital de Sullana anunció investigación para aclarar denuncia
Hospital de Sullana anunció investigación para aclarar denuncia | Fotógrafo: difusión

