Sopa de novios: ¿a qué se debe su nombre y por qué es el plato típico emblema del bajo Piura?

El emblemático potaje Sopa de Novios, según la tradición de Cura Mori, se convirtió en el cuarto plato del Perú en obtener la distinción de la propiedad intelectual entregado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Esta distinción busca proteger y pone en valor la herencia culinaria, en esta oportunidad del distrito de Cura Mori, ubicado en el corazón del Bajo Piura.

Identidad y Memoria

Sergio Chuez Salazar, director de Signos Distintivos del Indecopi, destacó la relevancia de esta certificación.

"Este reconocimiento no solo celebra una receta, sino la memoria viva de un pueblo que ha sabido conservar su identidad a través de los sabores transmitidos de generación en generación”, señaló el funcionario.

La Sopa de Novios es un plato protagonista en las zonas rurales de Piura. Su sabor particular y la riqueza de sus ingredientes le dieron tal fama que se extendió por toda la región piurana, convirtiéndose en una tradición culinaria muy popular que hoy se sirve tanto en restaurantes comerciales como en los hogares.