Puno: reportan escasez de totora tras el descenso del nivel del agua del lago Titicaca

Actualidad "Si no hay lluvia, entonces no brota totora", expresó Fortunato Coila

Puno: reportan escasez de totora tras descenso del nivel del agua del lago Titicaca | Fuente: RPP

Los artesanos de Puno han reportado la escasez de totora con la cual elaboran balsas, sombreros y esteras, conocidas como Q'isanas, debido al descenso del nivel del lago Titicaca.

Fortunato Coila Coila (75), artesano de la comunidad de Chimu, expresó a RPP Noticias su preocupación porque desde el año pasado las totoras ya no crecen por encima de los 2 metros. Ahora solo llegan a los 30 centímetros de altura y con esa medida no pueden trabajar y confeccionar Q'isanas que servían como un colchón en el sector rural.

"No hay totora por eso es que nosotros guardamos así amarraditos y de eso estoy trabajando. Ahora en el lago todo está a la altura de 20 centímetros o 30 centímetros, ya no hay (...) con la lluvia brota, si no hay lluvia, entonces no brota", expresó.

Ante la sequía, el artesano pidió la ayuda de las autoridades para que les apoyen con la entrega de bonos económicos a fin de sobrevivir, ya que no cuentan con cultivos como la papa, haba, cebada y hortalizas.

Puno: reportan escasez de totora en el lago Titicaca | Fuente: RPP

Puno: reportan escasez de totora en el lago Titicaca | Fuente: RPP

Recordemos que hace una semana el nivel de agua del lago Titicaca disminuyó 59 centímetros debido a las altas temperaturas que se reportan durante el día, según lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Puno.

En aquella oportunidad, Sixto Flores, jefe regional de Senamhi Puno señaló que el caudal de los ríos más representativos de la región como el Ramis, Huancané, Coata y otros estaban con un 63 % debajo de su estado normal a comparación de los años anteriores.

La situación de escasez de agua preocupa a los pobladores de Chimu y de las islas de los Uros, ya que ante la falta del recurso, los totorales se han secado y no sirven para el alimento de los animales y trabajos de artesanía.