¿Qué medidas debe tomar el Congreso en las regiones ante el Fenómeno El Niño?

La inminente llegada del Fenómeno El Niño tendrá un fuerte impacto en las regiones del país, según han advertido diferentes especialistas. Ante esto, los congresistas Eduardo Castillo (Fuerza Popular), Flavio Cruz (Perú Libre) y Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) indicaron las acciones que tomarán en sus respectivas regiones para enfrentar esta situación.

Piura

El congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, explicó los conflictos que existen en la región Piura con respecto de la prevención contra el Fenómeno El Niño y precisó que se ha citado al director ejecutivo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que pueda explicar por qué todavía no se ha realizado la descolmatación en el río Piura.

"Pese a que la defensa ribereña, que son bloques de cemento y que en algún momento se vinieron abajo, la Autoridad Nacional del Agua no quiere autorizar para que se comience con los trabajos de descolmatación y se pueda comenzar a construir la caja hidráulica, que es la caída del agua para que pueda fluir en el afluente del río Piura. No lo van a hacer porque esta supuestamente esta defensa ribereña no está bien hecha y podría caer al momento de hacer la caja hidráulica", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Estamos citando al director ejecutivo de la ANA para que nos venga a explicar, ya que toda intervención con el río Piura debe tener su autorización, y no nos puede decir que en estos momentos si se hace una descolmatación, las defensas ribereñas se vienen abajo. Porque para hacer defensas ribereñas con un presupuesto de más de 300 millones de soles, con el Fenómeno EL Niño del 2017, no nos pueden decir que no", agregó.

Puno

Por su parte, el parlamentario de Perú Libre, Flavio Cruz, comentó que en la región Puno se ha reducido el nivel del lago Titicaca y se prevé que esta situación continuará. En respuesta, presentó un proyecto de ley para que los gobiernos regionales y locales puedan construir represas o diques, a fin de recolectar agua de cara a una posible escasez.

"A orillas del lago Titicaca, en el embarcadero Banchero Rossi, se puede apreciar con exactitud los niveles de reducción del lago. De los 3 mil 825 metros, que es el nivel regular que debe tener, estamos ahora, según información de Senamhi, en 3 mil 808 m.s.n.m. Es decir, es una reducción de casi un metro 70 céntimetros", manifestó.

"A nivel parlamentario estamos proponiendo un proyecto de ley para que haya un marco legal que permita autorizar a los gobiernos regionales y locales la contrucción de represas o diques, porque en temporada de lluvia sí tenemos agua. Nos falta hacer cosecha de agua y soltar la llave cuando lo necesitemos", añadió.

Ica

En tanto, el congresista de Perú Bicentenario, Jorge Marticorena, señaló que en la región Ica la defensa ribereña no está concluida y que, a estas alturas, ya se conoce que no se cumplirá con el plazo, pese a que ya anteriormente la ciudad ha sufrido inundaciones considerables.

"En Ica existe una gran preocupación porque la defensa ribereña del río, que obviamente debió haber sido culminada, en estos momentos recién se ha retomado la continuidad pero que definitivamente no va a cumplir con los plazos que han señalado, poniendo en grave riesgo la ciudad. Ya la ciudad ha sufrido inundaciones y desbordes de río que ha perjudicado tremendamente a la población y en las zonas altas a la agricultura", aseveró.

"Lo primero es rezar para que el Niño Costero no venga con la intensidad que se ha adelantado. Sin embargo, hay ya opiniones de que el Niño Costero va a disminuir en su intensidad. Y si eso es así, el Señor nos está ayudando, porque de ocurrir lo que todos pensamos si es que no ha concluido la obra es que el agua definitivamente se salga del río y genere daño", culminó.

Investigación sumaria contra la JNJ

En cuanto a la investigación sumaria en el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Castillo dijo que se trata de un tema que debe continuar su curso.

"Como bancada lo tenemos clarísimo: es un tema que se está investigando. Es más, nosotros para prestar todas las garantías en el caso de la investigación hemos solicitado se amplíe el plazo para poder dar todo el debido proceso que se requiere en este plazo y determinar si serían meritorios de un tipo de sanción", señaló.

En esa misma línea, Cruz indicó que, en su calidad de integrante de la Comisión de Justicia, grupo de trabajo parlamentario que lleva a cabo la investigación, prefiere no adelantar una opinión.

"Como miembro titular de la Comisión de Justicia, estoy acopiando cada idea fuerza manifestada en las declaraciones tanto del presidente del Poder Judicial como también de los miembros de la Junta Nacional, de manera que en su debida oportunidad voy a consolidar una opinión final. No quiero adelantar nada", expresó.

Finalmente, Marticorena dijo que se deben tomar "una decisión correcta" para que se tome como persecución política.

"Por las opiniones que se han dado, vemos que en algunas acusaciones que se hace pesa más el apasionamiento y el deseo de lograr lo que realmente se plantea a través de una denuncia. Eso lo estamos viendo. Esperemos que en los días que se ha ampliado las posiciones se aclaren mejor y nos permita tomar una decisión correcta para evitar que eso se vea como una especie de persecución o de pretensiones de a toda costa encontrar responsables. Es importante ser objetivos", enfatizó.