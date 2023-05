Puma ingresó a vivienda en Tacna durante la noche y el Serfor logró capturarlo [VIDEO]

Actualidad La familia Velásquez observó cómo al felino intentaba salir de su inmueble

La dueña de la vivienda deslizó la posibilidad que el puma se escapó del Bosque Municipal de Tacna. | Fuente: RPP

Un puma ingresó la madrugada de este jueves a una vivienda colindante con el aeropuerto coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa de Tacna y personal de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), logró capturarlo.

Yanet Velásquez, dueña de la casa, señaló a RPP Noticias que su esposo observó al felino cuando intentaba salir por el portón de su inmueble.



"Como a las tres de la mañana mi esposo escuchó ruidos en el portón de mi hermana, como colindamos con ella y solo nos dividen unas esteras y salimos a ver y él ve que un animal está queriendo salir por el portón y también veo y asombra. Como eran las tres de la mañana no se distinguía muy bien al animal, pero él dice que puede ser un puma", relató.

Tacna: Puma ingresó a vivienda y policía forestal logró capturarlo | Fuente: RPP

"Este animal rugía"

La mujer deslizó la posibilidad que el puma se escapó del Bosque Municipal de Tacna y llegó hasta su casa, ya que la vivienda no cuenta con una pared.

"El animal no es pequeño, es grande, no como un perro normal salvo que sea un Rottweiler, pero el perro ladra y este animal rugía y no ladraba", afirmó.

El personal de Serfor, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, logró capturar al puma con un dardo tranquilizante y luego fue trasladado en una jaula especial a bordo de una camioneta.