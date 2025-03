Desborde del río Tumbes provocó colapso de parte de un carril de la Panamericana Norte [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El carril izquierdo de la carretera Panamericana Norte erosionó tras el desborde del río Tumbes, ubicado a la altura del kilómetro 2245, en la región de Tumbes.

Este hecho ha restringido el acceso de todo tipo de vehículos, desde motos lineales, camiones de carga pesada, buses interprovinciales que llegan con pasajeros desde otras partes del país, los cuales permanecen apostados en la carretera Panamericana Norte.

Uno de los transportistas que se encontraba en la vía ofreció mayores detalles respecto de lo ocurrido.

"Tengo como dos horas y media aquí plantado. Hay carros que sí pasan y carros que no pasan. Quería que le lleve el espejo a ese bus que está atrás, por eso me tienen aquí plantado. ¿Crees que es justo eso? No es justo", manifestó.

"Estoy cargando productos para el consumo humano y no dejan pasar. Aunque sea que deben dar prioridad para pasar esto, porque si no la gente cómo va a comer pescado", agregó.

Maquinaria que trabajaba en la zona sufrió falla mecánica

De momento, hay personal trabajando pero solamente se observa una maquinaria pesada en la zona cuando. En tanto, la población indica que debería hacer esos trabajos más céleres.

Además, el vehículo que está trabajando en este tramo ha presentado una falla mecánica y están tratando de recuperarla para que los trabajos continúen.

No hay información todavía de parte de un vocero oficial que pueda determinar en qué tiempo se podría rehabilitar este tramo de la carretera Panamericana Norte.

Se formaron varias filas de tráfico en la vía

Las filas de vehículos se formaron por varias cuadras, sobre todo de vehículos que vienen del exterior, de la frontera con Ecuador y se dirigen hacia el sur.

El incremente del caudal del río Tumbes ha complicado el recorrido de las personas que tenían como destino, por ejemplo, la ciudad de Trujillo. Muchos de los choferes transportan alimentos perecibles y señalan que tienen ya varias horas esperando.