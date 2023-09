"No existe un plan": congresista Héctor Ventura cuestiona al Ejecutivo por inseguridad en Tumbes

Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, aseguró que en Tumbes existe un grave problema de inseguridad ciudadana. También señaló que no hay un plan de acción por parte del Ejecutivo para afrontar esta problemática en la región.

En ese sentido, el parlamentario reveló que hay una ineficiencia en cuestiones administrativas por parte del gobierno central que ponen trabas para ejecutar acciones sencillas frente a la inseguridad.

“La inseguridad ciudadana que está azotando no solo a Tumbes, sino también a nivel nacional. Lamentablemente no existe un plan por parte del Ejecutivo porque tenemos deficiencias de inseguridad ciudadana”, afirmó en conversación con RPP.

Como ejemplo, Héctor Ventura reveló que se han adquirido un lote de camionetas y motocicletas para el patrullaje en Tumbes. Sin embargo, éstas no cuentan con placas, por lo que no se pueden utilizar. Esto debido a una gestión administrativa que no se ha hecho.

“Prueba de ello es que han entregado unas camionetas para la región Tumbes, pero están sin placas. Es decir, no pueden circular, no pueden realizar los patrullajes que corresponden puesto que no se ha hecho esta gestión administrativa para que estas camionetas puedan estar al servicio de nuestra Policía Nacional”, reveló.

“También tenemos cuatrimotos, motocicletas, todas sin placas. Entonces exhortamos al Ministerio del Interior para que a la brevedad posible esto pueda ser solucionado”, agregó.

Líder del tren de Aragua

El congresista Héctor Ventura también habló sobre la seguridad en la zona de frontera del país a raíz de la fuga del líder de la organización criminal 'Tren de Aragua', Héctor Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’.

“Hemos estado teniendo reuniones con el Jefe Policial de la región Tumbes, pero ahí viene la sorpresa de las camionetas. Hay una norma de que los vehículos tienen que salir cuando tengan toda la reglamentación en orden. Es por eso de que he mencionado de que no existe un plan. Estamos atados de brazos porque no hay una articulación, no hay una voluntad para poder hacer correctamente las cosas”, señaló el parlamentario.