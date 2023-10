Fenómeno El Niño: advierten que casi cinco mil familias de Tumbes viven en zonas de riesgo

Tumbes Hay casi 5 mil familias en zonas de riesgo en Tumbes ante llegada de Fenómeno El Niño, advirtió exdirector Indeci

El exdirector de Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Tumbes, José Manuel Boggio, advirtió que hay casi 5 mil familias en zonas de riesgo en Tumbes, ante llegada de Fenómeno El Niño.

En Ampliación de Noticias, José Manuel Boggio lamentó que no se hayan ejecutado obras de prevención para frenar el impacto del Fenómeno El Niño en la región Tumbes. Asimismo, mostró su preocupación por la falta de preparación ante la llegada de lluvias y lo que éstas puedan ocasionar.

“La situación de Tumbes es muy preocupante. Lamentablemente no están preparados para un periodo de lluvias normal. Ya hemos sufrido en 83, el 98 y el 2017 en menor grado. Hay población asentada en la zona de evacuación”, indicó el especialista.

“No se ha realizado ninguna acción para que esta población no siga asentándose en esta zona. Lamentablemente tuvimos estudios de ciudades sostenibles, mapas de peligro, en la década del 2000, pero no les importó a las autoridades. Actualmente tenemos un plan de desarrollo urbano pero que no se aplica”, agregó.

El exdirector del Indeci señaló que, pese a que hay muchos estudios sobre la región Tumbes, no se han tomado en cuenta para ejecutar obras de prevención y tener un nivel de respuesta adecuado ante posibles emergencias.

“Hay estudios realizados por expertos de la materia, como especialista de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), recomendaciones para el río Tumbes. No se necesitan más estudios. Desde el 2018 y hasta el momento no hay ninguna obra de prevención", declaró.

Peligro en el río Tumbes

José Manuel Boggio explicó que el río Tumbes solo tiene una ruta de evacuación lo cual significa un riesgo ante posibles lluvias. Esta situación se presentó debido a que agricultores o familias han invadido estas áreas.

“El rio Tumbes, que tiene causes antiguos, que están invadidos, hasta con cultivos, no se inicia ninguna acción en estos lugares que permitirían la evacuación hacía el océano. Aquí se va a presentar con mayor gravedad lo que se presentó el 8 de febrero de 1998 que llovió en todas las cuencas, un mar de agua que cubrió la Panamericana más o menos 10 kilómetros, desde Tumbes hasta el distrito de Corrales. Va a suceder lo mismo porque no se ha tomado ninguna acción”, explicó.

“Hoy solo tiene una ruta de evacuación, el resto de las rutas por donde evacuaba el río está colmatado, sedimentado, estrechado por malos agricultores que han invadido su cauce. Esto es lo que se debería haber hecho de inmediato para que el río pueda evacuar de alguna manera, de lo contrario se va a estrangular y vamos a tener serias consecuencias en la agricultura y en la infraestructura”, enfatizó.