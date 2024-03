Ministra Contreras y congresista Ventura protagonizan discusión durante actividad en Tumbes [VIDEO]

Tumbes Héctor Ventura le pedía a la titular del Midagri que acuda a ciertos colegios de la región para constatar su estado

Un tenso momento protagonizaron la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, y el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), durante una actividad oficial que tuvo lugar esta mañana en la región Tumbes.

La titular del Midagri se encontraba acompañada del gobernador regional, Segismundo Cruces, en una ceremonia por el inicio del año escolar, cuando de pronto fue abordada por el referido parlamentario, quien la invitó a visitar dos colegios de la zona para que evalúe su infraestructura.

"Yo la felicito que esté acá presente, pero necesitamos, ministra, que visitemos los colegios donde, lamentablemente, no se va a poder iniciar los trabajos como sí se está haciendo acá. Por ejemplo, el colegio emblemático Chilimasa y el colegio 093", indicó Ventura.

"Usted es nuestra representante a nivel nacional. Yo le pido a usted, al señor gobernador (…) muy respetuosamente, que vayamos a esos colegios. Cómo es posible que estemos iniciando las clases escolares pero no tenemos las condiciones necesarias para que mis niños de Tumbes puedan trabajar", agregó.

Ante ese pedido, la ministra atinó a responder que, desde el día anterior, ya estaba programada la visita a esos centros educativos, a lo que el legislador respondió negando la veracidad de esa información, y exigiendo que se le informe de las actividades que la titular del Midagri haría en Tumbes.

"Ministra, me han pasado un trabajo que van a hacer hoy ustedes, y no están considerados esos colegios (...) Yo soy el representante de esta región, y yo le exijo a usted que también me ponga en conocimiento, porque yo no sé lo que va a hacer usted acá, en mi propia región. Señora ministra, yo le pido a usted que nos pase, que nos comunique a nosotros", indicó.

Ante ello, la ministra respondió que se encontraba ahí por "una actividad del gobierno regional, del sector Educación, y yo vengo como invitada".

"Yo le pido respeto (...) Las brechas que tiene el sector Educación son muy grandes, por años, autoridades mal elegidas, nunca hicieron nada. Este es el gobierno que está entregando mayor infraestructura", respondió Contreras, a lo que Ventura dijo "no nos consta".

"Y seguimos caminando con el gobernador", replicó la ministra

"Pero conmigo, no", replicó Ventura.

"Pero usted fiscaliza", dijo Contreras, a lo que el congresista respondió: "qué voy a fiscalizar si no están haciendo nada".

Vale resaltar que, según la cuenta oficial de X (ex Twitter) del Midagri, la titular de dicho sector, este lunes, "supervisó la obra de reconstrucción de la I.E Efraín Arcaya Zevallos en Zarumilla, con el objetivo de articular acciones que agilicen su avance". Esto en compañía del gobernador regional de Tumbes y representantes del Minedu.

Tumbes inicia clases en medio de epidemia de dengue

La región Tumbes inició este lunes sus clases escolares con graves problemas a cuestas, como el incremento de casos de dengue y las altas temperaturas registradas en la región.

El pasado 28 de febrero, durante el lanzamiento del Plan Nacional de Control Vectorial contra el dengue en esa región, el titular del Minsa, César Vásquez, indicó que se fumigarán los centros educativos y que los niños y adolescentes "ya están acostumbrados" a las condiciones climáticas.

"Los niños están acostumbrados a este tipo de clima y obviamente la intensidad que ha aumentado obliga a que haya medidas de cuidado mayor con ellos, hay que estar pendientes de su hidratación, de que los ambientes donde estudian sean ventilados, si hay esas condiciones yo creo que pueden tranquilamente empezar sus labores escolares", mencionó.

Desde la plaza del distrito de Corrales, Vásquez supervisó el inicio de este plan general de fumigación, con el cual se prevé el control larvario ante las altas temperaturas registradas durante la temporada de verano. Así, se espera fumigar hasta 80 mil viviendas en un mes.

El ministro precisó que aumentarán las unidades de vigilancia clínica para el tratamiento de pacientes con cuadros graves de la enfermedad y se están supervisando los establecimientos de salud que colapsaron por el incremento de casos.