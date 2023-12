Reacciones en el Congreso ante improcedencia de ejecución de resolución del TC para excarcelar a Alberto Fujimori

Judiciales Decisión se encuentra ahora en manos del Tribunal Constitucional

Decisión se encuentra ahora en manos del Tribunal Constitucional. | Fuente: Composición Andina

Luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica resolviera declarar improcedente la ejecución de una resolución del Tribunal Constitucional para excarcelar al exmandatario Alberto Fujimori, congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron al respecto.

Héctor Ventura

Para el fujimorista Héctor Ventura, la resolución del magistrado Fernando Fernández responde a la presión de instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que calificó de "parcializada".

"Era la esperanza que hoy salga el señor presidente. Más allá de intenciones u objetivos políticos, aquí se trata de la persona, de la salud del expresidente Alberto Fujimori. Y esperemos que en el trascurso de las horas para que el Tribunal Constitucional pueda emitir una norma legal", dijo a la prensa.

"Justamente hay una presión de entes institucionales cuyo sesgo político quieren someter a nuestras instituciones autónomas, como el Tribunal Constitucional, y vulnerar todo el debido procedimiento. Me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todas sus opiniones han sido parcializadas", agregó.

Carlos Anderson

En tanto, el parlamentario Carlos Anderson mencionó que no se puede desconocer las resoluciones de organismos supranacionales, como la suspendió de la ejecución del indulto ordenada por la Corte IDH.

"Aquí es complicadísimo porque hay aspectos de carácter supranacional. Algunos dicen que no podemos ser esclavos de lo que diga una entidad supranacional. Pero nosotros como Estado nos sometimos voluntariamente a las autoridades supranacionales. Eso es normal. También nos sometimos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional", aseveró.

"No podemos sencillamente desconocer lo que no nos gusta y sí aceptar lo otro. He escuchado a especialistas decir que no hay falta, que está dentro de las capacidades del juez de actuar de una manera u otra", añadió.

Jorge Montoya

Por su parte, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, enfatizó en que el juez Fernando Fernández no tiene capacidad para actuar de manera contraria a lo dispuesto por el TC. Ello, pese a que el propio magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse aseguró lo contrario.

"Un juez no tiene capacidad para discutir lo que el Tribunal Constitucional dice. El Tribunal Constitucional ha dicho que deben cumplir la sentencia. Ahora el Tribunal va a tener que pronunciarse al respecto. Es un tema netamente jurídico. No conozco yo, no soy abogado", enfatizó.

Ruth Luque

Para la legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, señaló que algunos magistrados del TC tienen un pacto de impunidad con el fujimorismo.

"Sobre Alberto Fujimori: No les resultó a los 'interpretadores' de la sentencia del TC su intento de generar presión política para, de manera ilegal y contraria a la CorteIDH, hacer que un juez dicte la liberación de Fujimori. Ahora veremos qué es lo que se inventan", escribió en su cuenta de Twitter.

"Claramente, algunos tribunos del TC que salieron a explicar lo que su sentencia NO decía también ponen en tela de juicio el rol que esta institución debería cumplir. Evidencian que este pacto de impunidad va más allá que la Fiscalía", finalizó.