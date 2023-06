Miguel Torres coincidió con Keiko Fujimori y pidió renovación del Gabinete Ministerial

Estado "Lo lógico es que veamos a nuestra lidereza y digamos que es la mujer que tiene los conocimientos", dijo sobre posible candidatura de Keiko Fujimori

"Lo lógico es que veamos a nuestra lidereza y digamos que es la mujer que tiene los conocimientos", dijo sobre posible candidatura de Keiko Fujimori. | Fuente: RPP

El vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, respaldó lo dicho por la lideresa de su grupo político, Keiko Fujimori, e insistió en que es necesario un cambio de gabinete. Asimismo, criticó la labor del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y enfatizó en que "se le están pasando las tortugas", por lo que debería dar un paso al costado.

"Creo que se le están pasando las tortugas (a Alberto Otárola). Si el hombre, si el premier no responde, tiene que decirle al país, a la presidenta que dará un paso al costado y que entre otro. Si el premier no es capaz de organizar a su grupo de ministros, creo que mejor hacemos un espacio a otro premier que pueda dar soluciones más adecuadas", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Ministros de Salud, Energía y Minas, Agricultura e Interior deben salir

En esa misma línea, Torres mencionó que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez; el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera; la ministra de Agricultura, Nelly Paredes; y el ministro del Interior, Vicente Romero, deben dejar sus cargos al considerar que no han cumplido con las expectativas.

"Es un escándalo lo del Ministerio de Salud (liderado por Rosa Gutiérrez). Eso es evidente. El problema siempre parte cuando uno está en negacionismo. El otro caso es el del ministro de Energía y Minas (Óscar Vera). El otro día ha ido al Congreso a decir que ya se están acabando los contratos y todos los lotes van a pasar a PetroPerú. No tengo que explicarles el pensamiento de Fuerza Popular en el sentido de que el Estado, como empresa, es un pésimo ejecutor", mencionó.

"La tercera ministra es la de la cartera de Agricultura (Nelly Paredes). Ahí sí llama mucho la atención. Recursos han tenido. Tuvo un presupuesto de más de mil millones de soles para un programa que se llama ´Punche Perú´. La ministra se había comprometido que en los primeros seis meses se iba a ejecutar el 100%. Hoy día está en poco más del 14%", agregó.

"Una persona sale y las probabilidades son altísimas de que terminen siendo objeto de la agresividad, violencia e inseguridad que vivimos en nuestras calles. No hay liderazgo del ministro del Interior (Vicente Romero) y tiene que salir", aseveró.

No descarta candidatura de Keiko Fujimori para 2026

Finalmente, Micky Torres no descartó la posibilidad de que Keiko Fujimori postule a las elecciones presidenciales en 2026. Si bien recordó que ella había dicho que no participaría en caso haya un adelanto de elecciones, para él la lideresa de Fuerza Popular sería la mejor opción de cara al futuro.

"Si se adelantan las elecciones, ella no va a candidater. Ahora, ¿qué sucede hacia el futuro? Yo también lo dije en su momento. Keiko Fujimori es la lidereza de nuestro partido. No me imagino a Nano Guerra-García, a Micky Torres, a Lucho Galarreta, diciendo que nos gustaría que una extremista como Verónika Mendoza (sea presidenta). Lo lógico es que veamos a nuestra lidereza y digamos que es la mujer que tiene los conocimientos, experiencia, madurez", culminó.