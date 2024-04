¿Alcanzarían los votos para una posible vacancia de Dina Boluarte? [Análisis]

Lima ¿El Congreso tiene los votos para vacar a Dina Boluarte? Opinan especialistas.

Desde que asumió la presidencia en diciembre del 2022 hasta la fecha, la presidenta Dina Boluarte ya suma cuatro mociones de vacancia en su contra. La última fue impulsada por la bancada de Perú Libre -partido que la llevó al poder- y congresistas de las bancadas de Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Acción Popular y cuatro parlamentarios no agrupados.

Esta última moción de vacancia por "incapacidad moral" ocurre luego de que el Ministerio Público allanara la casa y despacho de la mandataria, en medio de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y por no declarar sobre la procedencia de los relojes de alta gama que utiliza. ¿Tendrán los votos para que se apruebe?

Pacto de no agresión entre el Congreso y el Ejecutivo

Para que una moción de vacancia sea "admitida" por el Pleno del Congreso, se necesitan 52 votos como mínimo, según el Reglamento del Congreso. Los congresistas que han firmado la moción para ser presentada son 26. A estos se le podrían sumar las bancadas de Avanza País, Podemos Perú y de congresistas no agrupados que hasta el momento no se han pronunciado, con lo que llegarían a un total de 51 votos. Un voto más y se podría admitir a trámite.

Luego, de acuerdo al reglamento, se debe fijar fecha y hora para recibir a la presidenta o a su defensa en el hemiciclo y, después de escuchar su discurso, votar a favor o en contra de la vacancia [para aprobarla se necesitan 87 votos de los 130 congresistas].

Haciendo sumas y restas, ¿es viable que se apruebe? El analista político de Centro Wiñaq, Franco Olcese, considera que no. "Se necesita al menos 44 votos para no vacarla y... entre las bancadas que se han pronunciado [a favor de la mandataria] llegan a alrededor de 50 votos, por lo menos", comenta.

Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso sumarían, si votan en bloque, 48 votos en contra de la vacancia. Bajo ese panorama, la presidenta Boluarte no sería destituida.

El especialista en asuntos parlamentarios, Martín Cabrera, apunta. "Las proyecciones indican que es posible aprobar la admisión de una moción de vacancia [52 votos] bajo el argumento de que es necesario que la presidenta Boluarte informe a la ciudadanía sobre sus cuestionamientos, pero es más que evidente que no se llegará a los 87 votos de una vacancia", sostiene.

Los expertos coinciden en que los peruanos estamos ante un pacto de no agresión entre el gobierno y el Congreso, pues ambos tienen una meta en común: terminar su periodo en el 2026. "Sería contraproducente para los congresistas [vacar a Boluarte]. Sin embargo, apoyar a un gobierno como este se hace más complicado porque sus propios voceros no se defenden bien. Ante esta situación, el Congreso puede optar por hostilidades menores [como el control político]", opina Olcese.

Voto de confianza al Gabinete Adrianzén

Luego del allanamiento, el lunes 01 de abril por la noche, juramentaron seis nuevos ministros en el gabinete Adrianzén; estas fueron las carteras de Interior, Educación, Agrario y Riego, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Comercio Exterior y Turismo y Producción.

Según el experto en asuntos parlamentarios, Martín Cabrera, estos cambios ministeriales se dieron para asegurar el voto de confianza al gabinete [que finalmente fue otorgado este 3 de abril] y reducir el riesgo de que haya censura o interpelaciones a otros ministros. “La votación [de la confianza] ha sido un termómetro para identificar si es que hay un apoyo implícito entre el Congreso y el Ejecutivo”, indica.

Para la politóloga Katherine Zegarra estamos en un punto donde hay muchas negociaciones entre ambos poderes del Estado y hay que tener en cuenta que el Congreso es muy impredecible. “Parece que en este momento no va a ocurrir la vacancia, pero yo no la descartaría por completo. Los congresistas se mueven a partir de la coyuntura y si consideran que [la investigación contra Boluarte] los perjudica demasiado y no hay una manera de apoyar a la presidenta, buscarían su destitución”.

En el caso de alcanzar una vacancia entraríamos a un bucle de inestabilidad, agrega Zegarra. "Eso no significa que Boluarte debería mantenerse en el poder. Considero que el fallecimiento de casi medio centenar de personas [en las protestas de diciembre 2022 y enero 2023] habría tenido que ser una de las razones por la cual la presidenta debería haber salido del cargo", recuerda.

Lo cierto es que para vacar a un o una presidenta se debe seguir un proceso parlamentario. Si se consiguen los 87 votos, de acuerdo a la ley, Boluarte será destituida y tendría que asumir el presidente del Congreso para convocar a elecciones de manera inmediata. Algo que ya hemos visto en nuestra historia reciente con la vacancia de Pedro Castillo en el 2022, la de Martín Vizcarra en el 2020 y la de Alberto Fujimori en el 2000. ¿Repetiremos, una vez más, la historia? A estar atentos.