Secretario general de APP dice que postulación de Santiváñez al Senado está en "evaluación": "Todavía el espacio está en blanco"

El secretario general del partido político Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdéz, aseguró en RPP que la candidatura de Juan José Santiváñez al Senado está en "evaluación" de cara a la Elecciones Generales 2026, aunque sostuvo que el exministro del Interior y Justicia "tiene la primera opción" para ocupar el número cinco —en calidad de invitado— de la lista de APP.

"El número cinco para el Senado nacional está reservado para un invitado. [¿Y el señor Santiváñez?] Está dentro del proceso, dentro de la evaluación. Yo creo que tiene grandes opciones. Finalmente se trata de ganarse la confianza de la población y también del partido", declaró el secretario general de APP en Ampliación de Noticias.

En esa línea, Luis Valdéz mencionó que "todavía hay días, tiempos y plazos" y que las "coyunturas, circunstancias y los hechos" que definirán la posible oficialización de la candidatura de Santiváñez al senado.

"[¿Es seguro que él es el invitado?] Todavía el espacio está en blanco, tiene la gran posibilidad de ser invitado. [¿No es un hecho entonces?] En política hasta que las planchas y las listas no estén inscritas y reconocidas por el sistema electoral... [¿Entonces, quien podría ser el invitado?] Todavía hay días, tiempo y plazos. Él tiene la primera opción y finalmente serán las coyunturas, las circunstancias, los hechos que determinen finalmente su inscripción o no", sostuvo Luis Valdéz en RPP.

¿Juan José Santiváñez postulará al senado por APP?: secretario general responde | Fuente: RPP

¿Influye investigación a Santiváñez?

Como se recuerda, Juan José Santiváñez afronta una investigación en el Ministerio Publico bajo una orden de impedimento de salida del país por 18 meses por el presunto delito de tráfico de influencias.

Ello por una presunta injerencia en su condición de abogado y como Ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para supuestamente favorecer a uno de sus exclientes, una acusación que fue rechazada por el extitular del interior.

"[¿Su situación legal puede influir?] Lo que he leído y revisado es que sus investigaciones que tuvo cuando fue ministro estuvieron en fase preliminar, muchas de ellas ya se han archivado. El informe que ha rendido el partido es que hoy por lo menos no tiene mayor responsabilidad, más allá de algunos reportajes y denuncias, pero finalmente eso sigue su proceso. Como siempre lo hemos dicho en Alianza para el Progreso, la justicia siempre tendrá que determinar si hay o no responsabilidades", respondió Luis Valdéz a RPP sobre la situación legal de Santiváñez.

Santiváñez renunció al gobierno de Boluarte para participar en Elecciones 2026

Como es de conocimiento, el 24 de octubre Juan José Santiváñez anunció en sus redes sociales su postulación al Senado por el partido Alianza para el Progreso para las elecciones generales del 2026.

Santiváñez había renunciado el pasado 2 de octubre de su cargo como ministro de Justicia a través de una carta dirigida a la expresidente Dina Boluarte en donde sostuvo que el motivo de su salida del gobierno es por "el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas a llevarse a cabo en abril de 2026".