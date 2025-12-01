Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña, hermano de César Acuña

Fiscalía también solicito que se imponga mandato de prisión preventiva por 18 meses contra Aníbal Morillo | Fuente: RPP

El Ministerio Público solicitó al Poder judicial que dicte mandato de prisión preventiva por un plazo de 18 meses contra Óscar Acuña, hermano del líder del partido político Alianza para el Progreso, César Acuña, como parte de la investigación preparatoria que se le inicio por el denominado caso 'Frigoinca'.

El requerimiento fue presentado el último 25 de noviembre por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Noveno Despacho Transitorio que tiene a su cargo dicha investigación preparatoria seguida a Óscar Acuña y otros por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.

La instancia fiscal también solicito al Poder Judicial que imponga mandato de prisión preventiva por 18 meses contra Aníbal Morillo y Milton Broca, quienes se encuentran comprendidos en esta investigación preparatoria.

Este requerimiento fiscal de prisión preventiva fue presentado ante el Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen

Organizado de Lima, instancia judicial que programo para los días 27 y 28 de noviembre y 1 y 3de diciembre audiencia virtuales para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas.

Óscar Acuña y Milton Broca permanecen como "no ubicados"

Óscar Acuña y Milton Broca se encuentran en calidad de "no ubicados" por la justicia luego que el 14 de noviembre último dicho juzgado ordenara su detención preliminar por un plazo de siete días.

En tanto, Aníbal Morillo permanece detenido en la carceleta de la sede del Poder Judicial, ubicada en el distrito limeño de La Victoria hasta que dicho juzgado defina su situación legal en este proceso penal.

Según el Ministerio Público, habría existido una presunta organización criminal que manipulaba los procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedores de alimentos como 'Frigoinca' a fin de distribuir sus latas de conservas en el ahora extinto Programa de Alimentación Escolar Qali Warma en Regiones del país como La Libertad.