“Entiendo que hay temor y preocupación”: fiscal de la Nación se pronuncia tras denuncia constitucional del ministro del Interior

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció este miércoles después de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la denunciara constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por supuestamente filtrar información reservada de una investigación en curso.

En exclusiva con RPP, la titular del Ministerio Público dijo que, debido a que la investigación preliminar que se le sigue al ministro por supuesto abuso de autoridad, no puede hablar a detalle del caso; sin embargo, enfatizó de que se trata de un procedimiento regular y que el ministro está en la facultad de presentar el recurso que crea conveniente.

Espinoza Valenzuela señaló que en su experiencia como fiscal está acostumbrada a “recibir denuncias”, porque comprende que podría haber un “temor” o “preocupación” de parte del titular del Interior, quien cuestionó la divulgación de su información privada a través de la providencia nro. 70.

“Solamente digo que hay procedimiento regular y cualquier denuncia –como la hacen muchos investigados, y en eso los fiscales estamos acostumbrados a recibir denuncias –, porque entiendo que hay temor, preocupación o algún tipo de situación que debe estar afrontando el señor investigado”, declaró en Ampliación de Noticias.

Asimismo, señaló que el Ministerio Público se remite a lo establecido en el Código Procesal Penal y que, mientras ningún juez diga que el procedimiento es irregular o atenta contra los derechos fundamentales, su institución seguirá con la investigación.

“Nosotros vamos a continuar; por lo tanto, las denuncias que pueda presentar el señor. Bueno, es su derecho, se evaluará. Todavía no se me notifica nada, porque no se ha vulnerado nada”, alegó.

“Es su derecho y lo respetamos, pero estamos tranquilos y seguros de que no va a haber ninguna consecuencia, porque hemos seguido escrupulosamente el debido proceso y el respeto a los derechos del investigado”, añadió.

En ese sentido, negó que desde la Fiscalía de la Nación se haya filtrado la providencia nro. 70, en la que se señala que la defensa del ministro del Interior entregó un equipo celular sin información alguna ni acceso a la cuenta de iCloud, como parte de investigación que se le sigue a Santiváñez por presuntamente decirle en un audio al capitán Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, que controle al periodista Marco Sifuentes.

Agregó que el documento fue enviado a la Procuraduría Pública, al capitán Izquierdo y la defensa legal de Santiváñez Antúnez. Así, conminó al titular del Mininter a demostrar que la Fiscalía filtró el documento.

“Está en la providencia, que lo demuestre. Nosotros nos sometemos siempre a cualquier investigación, pero que no se desvíe el procedimiento regular. Nada más. Estamos en una investigación regular y quien debe controlar esa investigación o cualquier afectación a los derechos es la judicatura”, apuntó.

A pesar de la denuncia constitucional en la que también se requiere su inhabilitación por diez años de la función pública, Delia Espinoza descartó que el Ministerio Público se encuentren enfrentado con algún poder del Estado, o una de las cabezas de los organismos autónomas.

“Nosotros deseamos lo mejor. Y recalco también el tema de la unidad para seguir trabajando en nuestras respectivas funciones, pero lamentablemente hay medios y personas que se empeñan en hablar de guerra y enfrentamientos, ¡para nada!”, finiquitó.