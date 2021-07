Embajador Hugo de Zela: "No he hecho ninguna gestión referente al proceso electoral en el Perú"

Hugo de Zela, embajador del Perú en Estados Unidos. | Fuente: Andina

El embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Hugo de Zela, negó haber realizado alguna gestión ante el organismo interamericano para una intervención en el proceso electoral peruano en curso, luego de que algunos medios recogieran una versión sobre una supuesta reunión suya con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para tal efecto.

En conversación con Ampliación de Noticias de RPP, De Zela dijo que "lamentablemente le han dado credibilidad" a una persona residente en Washington, respecto a la versión difundida sobre su reunión con Almagro.

El embajador indicó que "como es normal" tiene una "relación de trabajo perfectamente fluida con el secretario general" de la OEA y trata con él temas referidos al organismo.

"Parte de esa relación fluida es reunirnos periódicamente para conversar sobre los distintos temas que se tratan en la organización y eso fue lo que ocurrió en el almuerzo al que se hizo alusión", dijo.

Hugo De Zela precisó que en el encuentro estaban reunidos solo él y Luis Almagro, de modo "que se trató de una conversación privada" en la que, aseguró, no se conversó sobre el proceso electoral peruano.

"Puedo asegurar muy enfáticamente que yo no he hecho ninguna gestión referente al proceso electoral en el Perú, y no lo he hecho porque no he recibido instrucciones para hacerlo", dijo el diplomático.

Explicó que las decisiones en política exterior se toman en la sede central de la Cancillería en Lima, y luego se envían instrucciones al cuerpo diplomático para que se ejecuten. "Dado que no ha habido ninguna instrucción en el sentido de influir de alguna manera en la OEA con respecto al proceso electoral peruano, yo no he llevado a cabo ninguna actividad, ninguna gestión con respecto a este tema", insistió.

De Zela recordó que el pedido oficial del Perú a la OEA consistió en el envío de una misión observadora de las elecciones, la que realizó su trabajo y presentará su informe cuando el proceso electoral terminé y el Jurado Nacional de Elecciones “proclame a la fórmula ganadora" de los comicios presidenciales.

Pase a retiro

El embajador también se refirió su pase a situación de retiro del servicio diplomático y descartó que se trata de una situación inusual.

Explicó que ley de servicio diplomático prevé el pase al retiro a partir de los 70 años, edad que él cumple el próximo 4 de agosto.

"En esa fecha tengo que pasar a retiro por mandato por ley. La resolución suprema que salió así lo establece, dice que ese día pasaré al retiro y así lo ha ratificado la Cancillería en un comunicado de prensa, que creo ha dejado las cosas claras. No se trata, por lo tanto, de ningún castigo, ni se trata de ninguna situación extraordinaria", afirmó.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.