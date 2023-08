Gino Costa: No es necesario violar derechos humanos y acabar con la democracia para resolver la criminalidad

Lima "Con los policías que tenemos, más de 140 mil, tenemos más que suficiente", dijo Gino Costa

"Con los policías que tenemos, más de 140 mil, tenemos más que suficiente", dijo Gino Costa. | Fuente: RPP

El exministro del Interior Gino Costa se refirió a la posibilidad de aplicar el denominado ´plan Bukele´ en nuestro país y precisó que no es necesario "violar derechos humanos y acabar con la democracia" para contener la criminalidad.

"Primero, El Salvador es un pañuelo, es un país 60 veces más chiquito que Perú, con dos grandes maras que ocupan el territorio y que están identificados los lugares con su presencia. Entonces la política de control territorial, que es el paso previo a la detención masiva, es relativamente fácil. Segundo, nosotros no tenemos el problema de maras; es decir, no tenemos dos grandes organizaciones criminales de esa magnitud. Las teníamos con el terrorismo y lo logramos con una política distinta", dijo en Tema de Fondo de RPP Noticias.

"Con los policías que tenemos, más de 140 mil, tenemos más que suficiente. Lo que hay que hacer es poner a trabajar a esos policías. Y, sobre todo, potenciar la capacidad de investigación criminal y de inteligencia que ha tenido en algún momento. Ahora, si la indignación ciudadana lleva a decir que, si hay que violar derechos humanos y acabar con la democracia para resolver el problema, bueno, considerémoslo. Pero yo digo que no es necesario", agregó.

¿Funciona el ´plan Bukele´?

Costa indicó que, de momento, el ´plan Bukele´ tiene efectividad en El Salvador. No obstante, consideró que ello no necesariamente significa que se trata de una medida sostenible.

"Hasta el momento, en un año de aplicación, el plan está siendo eficiente. Pero no sabemos si va a seguir siéndolo. Es un plan que está en marcha, con costos altos en derechos humanos y democracia, pero no sabemos si esto es sostenible o no. O si vale la pena el costo en derechos humanos y democracia para resolver el problema en seguridad. Parece ser que en el cortísimo plazo a los salvadoreños les conviene que sí. Pero hay dudas entre los especialistas sobre si es sostenible o no", aseveró.

"También hay dudas sobre sobre los efectos de que tanta gente junta puede tener. A lo largo de los 30 años que El Salvador ha tenido que convivir con las maras y en tres gobiernos de derecha y dos de izquierda que no han podido resolver el problema, parece ser que se está resolviendo ahora. A lo largo de ese período ha habido intentos de poner mano dura, nunca a este extremo, pero han habido. Y consistían en encerrar al mayor número de mareros, como ahora que hay 71 mil. ¿Y qué ha pasado? Esa política tuvo un efecto contraproducente porque hizo que las maras se fortalecieran", finalizó.