Teniente alcaldesa de Lima critica a comandante general de la PNP por decir que suboficial disparó a joven que falleció tras protesta

La nueva teniente alcaldesa de la Municipalidad de Lima, Fabiola Morales, consideró este viernes que el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, adelantó opinión al señalar al suboficial Luis Magallanes como el autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz, joven que murió tras las manifestaciones registradas en el centro de la ciudad.

En el programa Ampliación de Noticias, Morales dijo que le pareció precipitado el pronunciamiento del alto mando policial, porque – señaló – las investigaciones deben seguir su curso.

“Él nos ha dicho un nombre, ha dicho que el señor Magallanes es el culpable supuestamente de haber disparado. Es un adelanto de opinión, porque… hay todavía mucho que investigar. No se puede declarar culpable, de ninguna manera, a una personas mientras no se haya investigado a fondo y mientras el Poder Judicial no dé su veredicto”, indicó.

Morales Castillo, quien reemplaza en el cargo a Renzo Reggiardo, alegó que “no hay justificación alguna y “es grave” el descargo del comandante general de la PNP, quien confirmó que el suboficial Luis Magallanes pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía.

“No sé por qué lo ha hecho… pero ha producido todo lo contrario, porque yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos que se pudiera echarle la culpa a alguien que no la tiene”, aseveró.

“No se puede decir que fulano o mengano son los que han disparado esta bala que ha matado, lamentablemente. Quiero expresar mis condolencias a la familia del señor Eduardo Ruiz”, agregó.

Finalmente, la teniente alcaldesa de Lima indicó que las imágenes de las cámaras de seguridad de la municipalidad serán vitales en las investigaciones de la Fiscalía.

López Aliaga pidió renuncias del ministro del Interior y comandante general de la Policía por muerte de joven

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, pidió este jueves la renuncia del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, tras la muerte del joven Eduardo Ruiz en las manifestaciones registradas en vísperas.

Así lo indicó durante un evento político en la ciudad de Ica para impulsar su candidatura presidencial, según consideró ambos funcionarios deben hacerse responsables por la muerte del joven.

“A nuestro presidente Jerí le pedimos la renuncia del ministro Tiburcio, porque realmente no puede ser, una persona de inteligencia no puede estar en la luna. No puede tener seis horas para no enterarse de la verdad. El general Arriola, lamentablemente también, creo que debería poner su cargo a disposición”, dijo.