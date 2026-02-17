Hace 3 minutos

Pero el presidente del Congreso, Alejandro Rospigliosi, reportó que 29 de 80 firmas eran válidas, ya que esas rúbricas no superaron la validación técnica ante el Reniec.

“Se procedió a devolver el documento al remitente para la subsanación correspondiente para su conocimiento y fines pertinentes", declaró el 12 de febrero.