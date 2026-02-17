Tras subsanarse las observaciones, Rospigliosi convocó el pleno extraordinario para las 10:00 a.m. de este martes.
Pero el presidente del Congreso, Alejandro Rospigliosi, reportó que 29 de 80 firmas eran válidas, ya que esas rúbricas no superaron la validación técnica ante el Reniec.
“Se procedió a devolver el documento al remitente para la subsanación correspondiente para su conocimiento y fines pertinentes", declaró el 12 de febrero.
ANTECEDENTES:
Un grupo de legisladores logró reunir las 78 firmas requeridas para convocar un pleno extraordinario donde se defina el destino del presidente José Jerí.
Las bancadas que suscribieron el pedido son Alianza para el Progreso, Honor y Democracia, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Avanza País, Juntos por el Perú, Acción Popular, Renovación Popular y hasta seis congresistas no agrupados.
