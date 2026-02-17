Congreso debate hoy mociones de censura contra José Jerí: estas son las posturas de líderes partidarios y bancadas

El Pleno del Congreso se reúne hoy en una sesión extraordinaria para debatir siete mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí. El debate, convocado para las 10 de la mañana en el edificio José Faustino Sánchez Carrión, se centra en los cuestionamientos por reuniones no registradas con empresarios extranjeros y presuntas contrataciones irregulares en el Estado.

Esta sesión se desarrolla bajo una agenda que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha calificado de inmodificable, centrada exclusivamente en la censura y no en la vacancia, a pesar de las posturas divergentes sobre el mecanismo constitucional adecuado.



Alianza para el Progreso



Pese a rumores que indicaban Richard Acuña, hijo de César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, había estado instando a los miembros de su representación en el Parlamento a votar en abstención en la censura contra Jerí, un miembro de esa bancada dijo este lunes a RPP que el grupo ya decidió votar en bloque por la salida del presidente de la República.

En una entrevista en Prueba de Fuego de RPP, el congresista Jorge Marticorena adelantó que los 17 integrantes de su grupo parlamentario votarán por la censura, argumentando que la conducta del jefe de Estado ha desgastado irreversiblemente la investidura presidencial.

"Hoy día la bancada en una sesión que hemos tenido ha decidido apoyar la censura del presidente Jeri", afirmó Marticorena.

El mismo César Acuña, durante una actividad de campaña en Chimbote, Áncash, confirmó que su partido votará por la censura.

El legislador de APP también expresó dudas sobre el formato de la sesión, sugiriendo que la obligatoriedad de la asistencia presencial podría ser una estrategia para dificultar el quórum, dado que muchos parlamentarios se encuentran realizando actividades en sus regiones.

Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País



Por su parte, Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, ha reiterado que no respaldará la salida de Jerí, calificando la iniciativa como un acto de irresponsabilidad que generaría caos a escasos 57 días de los comicios generales.

Fujimori ha sostenido que, si bien cuestiona las acciones del mandatario, la prioridad debe ser la estabilidad del orden constitucional para evitar un vacío de poder que perjudique al país.



"Cambiar un presidente a 57 días de las elecciones sin hechos concluyentes, es empujar al país a más incertidumbre", señaló la candidata.



Por el contrario, Renovación Popular, agrupación que lidera Rafael López Aliaga, sostiene que la permanencia de Jerí es insostenible debido a su incapacidad para liderar la lucha contra la inseguridad y los presuntos aprovechamientos de cargos públicos para favorecer a allegados.

Desde la bancada de Avanza País, la postura se divide entre el cuestionamiento moral al mandatario y el temor a un vacío de poder que beneficie a sectores radicales. El congresista Alejandro Cavero reconoció que el jefe de Estado ha defraudado a la ciudadanía, pero advirtió que retirarlo sin un consenso previo sobre un reemplazo idóneo representa un peligro para el país.

Por su parte, el candidato presidencial de la misma agrupación, José Williams, indicó que su partido mantendría reuniones previas al debate para definir una postura colegiada frente a la votación. La legisladora Karol Paredes también adelantó que respaldará la censura, sumándose a la presión contra el Ejecutivo.

Denuncias de presión en Acción Popular y posturas de otros partidos



El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, reveló haber recibido llamadas de asesores del propio José Jerí y de personajes políticos cercanos al Gobierno para intentar persuadirlo de no apoyar la censura bajo el argumento de mantener la estabilidad.

Martínez hizo un llamado a sus colegas a no dejarse doblegar y confirmó que por lo menos siete parlamentarios de su bancada respaldarán la salida del mandatario.



Este sentimiento es compartido por diversos aspirantes presidenciales. Marisol Pérez Tello, de Primero La Gente, calificó de humillante el uso de la investidura por parte de Jerí, mientras que José Luna, de Podemos Perú, exigió su salida inmediata para evitar manchar el proceso electoral. Asimismo, Alfonso López-Chau, de Ahora Nación, criticó que el mandatario eligiera ser un presidente de "transacción" en lugar de uno de transición.



Agrupaciones como Juntos por el Perú, a través de Ruth Luque, la Bancada Socialista liderada por Jaime Quito y Honor y Democracia con José Cueto, han confirmado que sumarán sus votos para concretar la censura. Incluso Carlos Álvarez, de País Para Todos, emplazó a los partidos a romper el pacto que sostiene al actual Gobierno y asumir su responsabilidad ante la crisis política.

¿Qué dice Perú libre?

A pesar de que el Pleno debatirá la censura, existe un debate paralelo sobre la legalidad del procedimiento. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, sostuvo en Las cosas como son de RPP que, al estar Jerí ejerciendo funciones de jefe de Estado, lo que corresponde constitucionalmente es un proceso de vacancia presidencial y no una censura como titular del Legislativo.

Cerrón planteó que realizar una censura sobre un cargo que no se está ejerciendo activamente podría dejar dudas sobre la sucesión presidencial, aunque aclaró que su bancada, Perú Libre, respetará la decisión que tome la mayoría en el debate.

José Jerí ha manifestado que no acudirá al Parlamento para ejercer su defensa, argumentando que el reglamento de la censura no contempla su participación presencial como sí lo haría un juicio político o una vacancia.

A través de una entrevista en Panamericana Televisión, invocó al criterio de los legisladores para no contribuir a la inestabilidad política, mientras diversas bancadas como Podemos Perú, Juntos por el Perú y sectores de Acción Popular han confirmado que sumarán sus votos para concretar su salida inmediata del cargo.