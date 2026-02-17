Flavio Cruz dice que Perú Libre apoyará la censura a José Jerí y respaldaría a José Balcázar para asumir la Presidencia

El Congreso de la República debatirá este martes en un Pleno extraordinario siete mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí, a raíz de los cuestionamientos por reuniones extraoficiales con empresarios chinos y las presuntas irregularidades en contrataciones de jóvenes que visitaron su despacho.

Al respecto, la congresista Karol Paredes (Avanza País) afirmó en RPP que desde un inicio su bancada se opuso a que Jerí asuma la Presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte, debido a los cuestionamientos que lo antecedían en su gestión como parlamentario.

"Había el proceso de investigación sobre una supuesta violación; eso ya para nosotros decía mucho. Esto no nos generaba confianza (...) Había otros indicios respecto a la Comisión de Presupuesto", expresó.

Por el contrario, el legislador de Perú Libre, Flavio Cruz, explicó las razones por las que su bancada apoyó inicialmente la designación de José Jerí y otorgó la confianza a su gabinete. Según Cruz, en ese momento era necesario "dar el beneficio de la duda" pese a los cuestionamientos.

"Entendimos que en ese momento había que darle un beneficio de la duda al señor Jerí (...) A raíz de eso aprobamos y luego también le dimos el voto de confianza a su gabinete", señaló Cruz.

Sin embargo, el parlamentario precisó que este respaldo culminó tras la emisión del Decreto de Urgencia N. °010-2025, que disponía "la reorganización patrimonial de los activos" de Petroperú, por el cual impulsaron una moción de censura, postura que aún avalan.

"Desde Perú Libre nosotros estamos en condiciones de informar al país que hay un acuerdo respecto a que nosotros vamos por la vacancia, si se da ese escenario. Pero si se va a ir por la censura, por el poderío de votos que hay en el Parlamento en una mayoría, entonces también vamos a respaldar la censura", señaló.

Perú Libre apoyaría a José Balcázar

En el diálogo también se abordaron los posibles escenarios en caso de que Jerí salga del poder. Respecto a los posibles sucesores, se mencionaron nombres como María del Carmen Alva (Acción Popular), José María Balcázar (Perú Libre) y Roberto Chiabra, quien es también candidato a la Presidencia en las Elecciones 2026.

En esa línea, Paredes consideró que, ante estas propuestas, primero se debe "esperar" si se da o no la censura de Jerí. Por su parte, Cruz aclaró que su bancada no ha propuesto formalmente al congresista Balcázar, sino que esta nominación "viene de otros sectores". No obstante, de formalizarse esta propuesta, señaló que, al ser un miembro de su organización política, "sería ilógico" no otorgarle el apoyo.

El legislador también consideró que, de censurar a Jerí, se debe definir inmediatamente a su sucesor, a fin de evitar un vacío de gobierno en un contexto de urgencia que vive el país por el aumento de la criminalidad y a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.

Así, advirtió sobre una posible maniobra política en el procedimiento parlamentario y expresó su preocupación de que la sesión convocada para este martes pueda convertirse en una discusión sobre vacancia, lo cual dilataría el proceso.