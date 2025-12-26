Últimas Noticias
Congresista Carlos Anderson falleció a los 65 años

El parlamentario ingresó al Congreso por el partido Podemos Perú.
Fuentes de RPP confirmaron el deceso del parlamentario Anderson, quien fue economista de profesión.

Carlos Anderson: congresista falleció a los 65 años
El congresista Carlos Anderson falleció este viernes a los 65 años, así lo pudieron confirmar fuentes de RPP. Las causas de su muerte se mantienen en reserva.

Anderson, quien era economista de profesión, también formó parte del programa 'Conexión' de esta emisora, donde brindaba información del sector. 

Carlos Anderson fue designado en el 2013 como presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), durante el gobierno de Ollanta Humala. Luego de dos años en el puesto, renunció en el 2015. 

El economista inició su vida política en el 2006, cuando postuló al Congreso con el partido Fuerza Perú, pero no alcanzó los votos necesarios. ​ Intentó nuevamente en las elecciones parlamentarias del 2020, por Perú Patria Segura, pero tampoco resultó elegido.

En las elecciones generales del 2021 volvió a postular al Congreso bajo el partido Podemos Perú y en esta oportunidad sí pudo conseguir su puesto en el Parlamento. Sin embargo, por diferencias con la agrupación dejó dicha bancada para continuar como legislador no agrupado.

Carlos Anderson formó parte de RPP.
Congreso se pronuncia

El Parlamento publicó un post en la red social X (antes Twitter) para confirmar el deceso de Carlos Anderson, brindando las condolencias a sus familiares. 

"El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez por su sensible fallecimiento", señaló.

Anderson es el quinto congresista que fallece en este periodo legislativo 2021-2026. Los otros parlamentarios fueron Enrique Wong (Podemos Perú), Nano Guerra García (Fuerza Popular), Fernando Herrera Mamani (Perú Libre) y Hitler Saavedra (Somos Perú).

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
