Congresista Carlos Anderson falleció a los 65 años

Fuentes de RPP confirmaron el deceso del parlamentario Anderson, quien fue economista de profesión.

Carlos Anderson: congresista falleció a los 65 años | Fuente: RPP

El congresista Carlos Anderson falleció este viernes a los 65 años, así lo pudieron confirmar fuentes de RPP. Las causas de su muerte se mantienen en reserva.

Anderson, quien era economista de profesión, también formó parte del programa 'Conexión' de esta emisora, donde brindaba información del sector.



Carlos Anderson fue designado en el 2013 como presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), durante el gobierno de Ollanta Humala. Luego de dos años en el puesto, renunció en el 2015.

El economista inició su vida política en el 2006, cuando postuló al Congreso con el partido Fuerza Perú, pero no alcanzó los votos necesarios. ​ Intentó nuevamente en las elecciones parlamentarias del 2020, por Perú Patria Segura, pero tampoco resultó elegido.

En las elecciones generales del 2021 volvió a postular al Congreso bajo el partido Podemos Perú y en esta oportunidad sí pudo conseguir su puesto en el Parlamento. Sin embargo, por diferencias con la agrupación dejó dicha bancada para continuar como legislador no agrupado.