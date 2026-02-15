José Jerí dice que la vacancia es el "procedimiento" que corresponde en su caso en el Congreso

El presidente José Jerí apeló "al buen criterio" y "sentido de responsabilidad" del Parlamento para "no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad" política en el país. "Respeto la decisión del Congreso", sostuvo.

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre la convocatoria en el Congreso de un pleno extraordinario, que se celebrará el próximo martes 17 de febrero, para debatir y votar una serie de mociones de censura en su contra.



"Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos", dijo durante una entrevista en el programa Sin rodeos.



No obstante, el jefe del Estado invocó al "buen criterio" y "sentido de responsabilidad" del Parlamento "para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad" política en el país. "Respeto la decisión del Congreso. Solamente apelo a que el procedimiento que opte se ajuste a la Constitución", dijo.



En ese contexto, Jerí Oré anunció que no acudirá al Legislativo para ejercer su derecho a la defensa. "Bajo el procedimiento actual de censura no me corresponde ir", declaró.



Asimismo, consideró que "luchar contra la inseguridad" y "meterse en los penales" sería uno de los motivos por los que se busca su destitución. "Siempre hay intenciones subalternas en que el presidente no siga haciendo las cosas", sostuvo.



El mandatario, cuya imagen ha quedado debilitada en las últimas semanas al revelarse reuniones extraoficiales con empresarios chinos, aseguró también que no ha cometido "ningún delito" y, por tanto, tiene "la plena suficiencia moral para poder ejercer la Presidencia de la República.

