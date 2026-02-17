¿Qué ocurrirá si se aprueba la censura contra Jerí?: esto dijo Fernando Rospigliosi

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, en diálogo con RPP, dio detalles respecto al desarrollo del pleno extraordinario programado para hoy, para abordar las siete mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí.

► Mociones de censura a José Jerí EN VIVO | Congreso realiza debate para definir futuro del presidente

Respecto a un posible escenario en que se decida la censura al presidente José Jerí, que solo amerita mayoría simple, Rospigliosi Capurro indicó que se seguirá el procedimiento de elección del presidente del Congreso.

"En el caso que se decidiera la censura, entonces tiene que seguirse un procedimiento, como siempre se ha seguido, para la elección del presidente del Congreso. Hay que dar un tiempo, el más breve posible en estas circunstancias, para que se presenten los candidatos o el candidato. Luego, eso tiene que ser publicado y hay que dar un plazo para la votación", señaló.

Sin embargo, aseguró que a él no le correspondería asumir la Presidencia de la República, aún en el lapso en que se elegiría al nuevo titular del Legislativo.

"No está considerado que yo vaya a reemplazar al presidente. Lo que queda es, en este caso, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros, que eso sí está establecido desde hace mucho tiempo, no pueden abandonar su cargo", indicó.

"Lo que digo es que el gobierno sigue funcionando. Estamos en una situación completamente inusual y, si se quiere cambiar al presidente Jerí, hay que asumir que eso va a ocurrir, porque esto no está considerado ni en la Constitución ni en las normas. Es una situación que no había ocurrido antes y, en fin, hay que ver cómo se puede resolver, pero el Gabinete sigue funcionando", explicó.

Finalmente, Rospigliosi volvió a resaltar su desacuerdo con el procedimiento de la censura para retirar a Jerí de la Presidencia.

"La moción que se ha presentado para convocar al Pleno Extraordinario y proponer la censura del señor Jerí, dice específicamente, se refiere a dos hechos, uno ocurrido el 26 de diciembre del año pasado y otro ocurrido, si no me equivoco, el 6 de enero de este año. O sea, claramente, por hechos que, supuestamente, cometió cuando era presidente de la República. Igualmente, las mociones presentadas también se refieren a hechos cometidos cuando era presidente de la República. No obstante, se plantea su censura como presidente del Congreso", aseveró.

"Como yo he dicho muchas veces ya, hay un conjunto de constitucionalistas, los más reputados a los que yo he consultado, y que dicen que la censura no es el camino viable para destituir al presidente de la República, sino es la vacancia. Pero, finalmente, esas son opiniones, y hay opiniones contrarias. Si se decide la censura, bueno pues, no hay nada que hacer", agregó.

Óscar Urviola: "Si el Congreso insiste en el tema de la censura, en la práctica, ese es un golpe de Estado"

Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), en diálogo con RPP, consideró "que la censura para el presidente en ejercicio no es procedente, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico se basa en el principio de separación de poderes". Es decir, no se podría censurar a Jerí Oré porque se encuentra ejerciendo funciones de jefe de Estado, "a plenitud con todos los poderes".

"El ejercicio de la Presidencia de la República, en esta oportunidad, por parte del señor Jerí, es una presidencia de la República a plenitud con todos los poderes. De tal manera que, en este caso, no procede la censura, que es una figura que está prevista para censurar o aplicar, en cierta forma, una sanción a la Junta Directiva y a todos sus miembros", indicó.

"Es el Congreso, que debe actuar de manera consecuente con la Constitución, la ley y su reglamento. El fin no justifica los medios. Si en este caso se tiene que aplicar la vacancia, que se aplique la vacancia. Pero no se puede forzar una figura de la censura para aplicarla a quien no está ejerciendo la función de congresista", enfatizó.

En ese sentido, Urviola Hani señaló que si el Parlamento insiste con aplicar la censura, en la práctica, estaría cometiendo "un golpe de Estado".

"Mire, voy a ser bien claro en esta situación. Si el Congreso insiste en el tema de la censura, en la práctica ese es un golpe de Estado", señaló.

"El Congreso no puede censurar al presidente de la República, porque la censura podría llegar al extremo de sacar del cargo, de censurar con 34 votos al presidente de la República. Es una situación que no está prevista en la Constitución y que se está forzando [...] El Congreso tiene que hacer respetar el ordenamiento jurídico y el Congreso estaría saliendo del ordenamiento jurídico", destacó.